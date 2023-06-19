 

Исследования инопланетных технологий в США: правда или обман?

19.06.2023, 7:26, Разное
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Соединенные Штаты Америки вовлечены в загадочную гонку за экзотическими «инопланетными технологиями».

Это утверждает американский разведчик, вызвавший бурю спекуляций и догадок. Однако военный обозреватель Брендон Вейхерт полагает, что эта история скорее всего является прикрытием для неудач, с которыми столкнулось правительство США.

В течение последней недели старший офицер Военно-воздушных сил США, Дэвид Граш, подал официальную жалобу в американское министерство обороны. Он утверждает, что ведомство утаивает информацию о секретной программе по взаимодействию с неопознанными летающими объектами, известными как НЛО.

Граш утверждает, что он имеет высокий уровень доступа к секретам. Однако, несмотря на это, ему многократно отказывали в участии в соответствующей правительственной программе, предположительно направленной на поиск и изучение разбившихся инопланетных кораблей. Проверка данной легенды подтвердила, что Граш действительно работал в тех структурах, которые он называет, – это подтвердили зарубежные СМИ, отметил автор статьи.

Однако, как указывает Вейхерт, Граш просто повторяет истории, которые рассказали ему высокопоставленные военные. Они утверждают, что имеют информацию о существовании секретного проекта по поиску инопланетных существ. Все это вызывает насмешки и сомнения, отмечает автор.

Старший офицер американской разведки, Дэвид Граш, уверен, что Соединенные Штаты присоединились к гонке вооружений с Россией и Китаем, стремясь захватить как можно больше «инопланетных технологий» от НЛО. Согласно 19FortyFive, между государствами разгорается настоящая холодная война в области экзотических технологий.

Удивительно, что Граш запросил и получил разрешение от Министерства обороны на разглашение этой информации прессе. Это усиливает странность ситуации, отмечает автор статьи.

Однако равнодушие американских властей говорит о том, что, вероятно, инопланетных кораблей и технологий у них нет. Если бы история оказалась правдой, Пентагон никогда не разрешил бы Грашу публиковать такую информацию в СМИ. Скорее всего, Соединенные Штаты пытаются внушить России и Китаю, что у них есть новейшие экзотические технологии следующего поколения, подчеркивает 19FortyFive.

Китай, по словам автора, умело опередил США во многих областях. Сейчас Китай доминирует в производстве товаров следующего поколения, таких как биотехнологии, метаматериалы, вычислители, сети, аэрокосмические разработки и другие сферы. К тому же, КНР располагает значительным ядерным оружием, которое является крайне современным. Автор статьи считает, что все страны, чтобы предотвратить возможную третью мировую войну, будут вскоре демонстрировать свою силу. Соединенные Штаты, вероятно, придумали историю о наличии инопланетных технологий, чтобы попытаться запугать Россию и Китай. Рассказы о пришельцах, по мнению 19FortyFive, представляют собой гигантский обман Пентагона, нацеленный на сдерживание Москвы и Пекина.


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