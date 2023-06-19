 

ООН: Россия пока не обеспечила гуманитарный доступ в районы, пострадавшие от наводнения

19.06.2023, 7:24, Разное
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Гуманитарный координатор ООН в Украине Денис Браун призвала власти России открыть доступ на украинские территории, находящиеся под контролем российских военных.

Война в Украине– Организация Объединенных Наций тесно взаимодействует с правительствами Украины и Российской Федерации по вопросу скорейшей доставки гуманитарной помощи всем пострадавшим в результате катастрофического разрушения Каховской плотины, – говорится в заявлении Денис Браун. – Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло наши просьбы о предоставлении доступа к районам, находящимся под ее временным военным контролем.

Гуманитарный координатор ООН в Украине подчеркнула, что Организация Объединенных наций продолжит взаимодействие c российскими властями с целью получения необходимого доступа.

– Мы призываем российские власти действовать в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву, – заявила Денис Браун. – Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются. ООН будет продолжать делать все возможное, чтобы добраться до всех людей, включая пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в жизненно важной помощи, где бы они ни находились.


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