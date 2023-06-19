 

Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ

19.06.2023, 5:30, Новости дня
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В Перу во время страшного пожара на видео сняли настоящий героический поступок самоотверженного прохожего. Мужчина бросился на помощь животным, оказавшимся в западне, и спас 25 собак с крыши полыхающего здания.

Смельчаком оказался Себастьян Ариас из Колумбии. Он залез по внешней стене горящего строения и проник в комнату, где был пожар. Именно там находились несчастные собаки, ждущие своего спасителя. Видео чудесного подвига быстро распространилось по Сети.


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