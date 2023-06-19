 

Шведы всё чаще испытывают стресс на фоне роста финансовых трудностей

19.06.2023, 5:50, Новости дня
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Каждый четвёртый швед испытывает серьёзную тревогу из-за переживаний о личных финансах, пишет издание Nya Dagbladet. Кроме того, многие граждане скандинавской страны жалуются на то, что стресс приводит к ухудшению сна и напряжённости в отношениях с детьми и партнёрами.


AP

Инфляция, невероятно высокие цены и растущие процентные ставки сильно ударили по многим шведам и довели финансовое состояние большой части шведских домохозяйств до предела. Опрос, проведённый компанией Demoskop, показывает, что более четверти шведов (26%) испытывают непосредственный стресс из-за своих личных финансов, пишет Nya Dagbladet.

В течение апреля были опрошены 2 тыс. человек всех возрастов, в результате чего выяснилось, что самыми большими факторами стресса скандинавов стали повышенные цены на продукты питания, жильё, топливо и электроэнергию. Как отмечает издание, у женщин в большей степени, чем мужчины, были проблемы с психическими заболеваниями и сном в связи с экономическим кризисом, тогда как больше мужчин признались в том, что финансовые заботы отрицательно сказались на отношениях с партнёрами и детьми.

Кроме того, выяснилось, что каждый десятый швед рассматривает возможность продажи своего жилья из-за роста его стоимости и что 76% жителей Швеции всё-таки имеют возможность регулярно откладывать сбережения, завершает Nya Dagbladet.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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