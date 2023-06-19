 

“Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором” – почему брак артистов развалился

19.06.2023, 3:57, Разное
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Российский актер Павел Прилучный уже завоевал звание настоящего ловеласа, ведь он покорил немало женских сердец. Первой о его эго обожглась актриса Агата Муцениеце, которая тяжело переживала развод с любимым. К слову, после разрыва актриса заметно похорошела, а ее карьера пошла вверх.

Затем была Мирослава Карпович, которая буквально была истощена после расставания с мачо. Внешне она напоминала поклонникам выжатый лимон. Теперь Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, и она пока еще держится.

Почему же женщины Павла Прилучного так быстро теряют себя и полностью отдают все силы звездному красавцу? Парапсихолог Сергей Полушкин обрисовал энергетический портрет Павла Прилучного в беседе с “Дни.ру”.

По мнению мистика, актер является эмоциональным вампиром, который подпитывается за счет партнерши. Из-за этого его брак с Агатой Муцениеце и развалился, считает эзотерик.

“Павел Прилучный сам по себе очень необычный сильный человек. Но в нем есть небольшая проблема. Он подавляет свою вторую половину и начинает ее “жрать” энергетически неосознанно. Из-за этого женщина начинает терять энергию, волю, идет саморазрушение и нехватка сил. Все силы уходят к нему. У Павла идет взлет. У Агаты было ухудшение качества жизни. Прилучный в данных отношениях был вампиром, а Муцениеце стала донором”, – поведал эксперт Полушкин.


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