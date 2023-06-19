Рупор кремлевской пропаганды: Канадские спецслужбы заставили университеты прекратить совместные исследования с китайскими учеными

Канадские спецслужбы заставили университеты прекратить совместные исследования с китайскими учеными

За последние четыре месяца канадский политический истеблишмент и буржуазные СМИ помешались на бешенной антикитайской пропаганде, особенно на сенсационных необоснованных утверждениях шпионских агентств, что Пекин вмешивался в канадские выборы в 2019 и 2021 годах.

Кроме изображения Китая в виде злодейской и враждебной страны, эта истерика сдвинула еще дальше вправо правительство Трюдо. Правительство приняло антикитайскую «Индо-тихоокеанскую стратегию», созданную в тесном сотрудничестве с Белым домом, и регулярно посылает военные корабли вместе с американскими в провокационные миссии «за свободу мореплавания» в Южно-китайском море и Тайваньском проливе. Однако правящий класс все равно честит его за недостаточную враждебность против Китая.

Эта реакционная кампания поджигателей войны влияет на общественную жизнь, в том числе на университеты.

В последние месяцы Канадская разведывательная служба безопасности (CSIS) и правительство усилили попытки заставить университеты прекратить научное сотрудничество с китайскими учеными.

3 мая университет Онтарио в Ватерлоо объявил, что закрывает «Совместную инновационную лабораторию», основанную в 2018 году с финансированием в 6,5 миллионов долларов от Хуавей. Эта лаборатория работала над 25 научно-исследовательскими проектами, в которых участвовали 128 магистров и докторов.

На следующий день университеты Торонто, Калгари и Саскачевана, а также университеты МакГилл и Карлетон заявили, что они также прекращают любое научное сотрудничество с Хуавей, ссылаясь на «национальную безопасность», что якобы исследования «могут» оказаться в руках НОАК. Эти истерические заявления никогда ничем не подтверждались.

Проект «Новейшие приложения для смартфона для диагностики и лечения глазных болезней маленьких детей» был объявлен CSIS “риском для безопасности». Директор Совместной инновационной лаборатории компьютерный ученый Тамер Осзу сказал газете Waterloo Record: «Трудно понять, какой риск для национальной безопасности может представлять исследование использования компьютеров для диагноза глазных болезней у детей».

Антикитайская истерия в СМИ дает другую картину. Как и в случае с неподтвержденными обвинениями Китая во вмешательстве в выборы, туманные голословные утверждения CSIS -которая постоянно лгала в суде про свою деятельность – изображаются как неопровержимые и показывающие явную и растущую угрозу. Газета Toronto Star объявила о разрыве университета Торонто с Хуавей, ссылаясь только на опасения «возможных связей с армией или спецслужбами другого государства».

Маргарет МакКуайг-Джонстон, бывшая председательница Исследовательского совета по естественным наукам и технике, который выдает в год более миллиарда долларов грантов, тоже не смогла найти ничего лучше чем завяить, что эти риски – которые каждый мог себе вообразить в меру своей испорченности –«частично основаны на том, что Хуавей тесно связана с НОАК, через многих ее сотрудников -военных, как и тесное сотрудничество с военными инженерами и учеными».

МакКуайг-Джонстон не смогла назвать ни одного конкретного примера так называемых «канадских исследований», попавших в зловещие руки китайских военных, потому что таких подтвержденных случаев нет. Государственная кампания против международного научного сотрудничества, таким образом, абсолютно лженаучна. Закрывают не Китай, а проекты, предложенные канадскими студентами и преподавателями.

«Это были исследования, которые хотели провести преподаватели, и деньги из лаборатории сделали это возможным. Ни в едином случае Хуавей на сказала: «Мы хотим, чтобы вы нашли кого-то, кто сделал бы это для нас», – сказал Осзу.

Туманная «озабоченность» и предупреждения CSIS о возможности так называемого «двойного использования» технологий, включали квантовые компьютеры, фотоэлектронику, аэронавигационные и ИИ. Однако ни разу не прозвучало конкретных и доказанных обвинений о нарушении авторского права или «передачи технологий» НОАК.

Эти драконовские меры означают прекращение сотрудничества между китайскими и канадскими учеными в ряде технических отраслей, включая фотоэлектронику, роботехнику, ИИ, связь и космос, не считая прочего. Это угроза независимости ученых от государственной цензуры и науке как таковой.

И при этом вице-президент Совета по Естественным и Инженерным Наукам по исследованиям и сотрудничеству Манал Бахубеши без зазрения совести заявил газете Globe and Mail: «Мы заинтересованы в поддержке открытых исследований и сотрудничества и поддерживаем национальное и международное партнерство», на деле стараясь прекратить такое партнерство.

Запугивая возможностью НОАК получить выгоду от совместных исследований, CSIS и ее лакеи вроде МакКуйаг-Джонстон помалкивают насчет канадского шпионажа против Китая или против самих канадцев, не говоря о том, насколько канадские университеты неразрывно связаны с военными исследованиями.

Правительство Трюдо запретило Хуавей установить в Канаде систему 5G для мобильной связи в 2022 году, под предлогом, что «Пекин может использовать это для шпионажа». Однако Канада считает себя вправе подслушивать телефонные разговоры и читать имейлы, а также цензуровать публикации в соцсетях во всем мире. Канада – член «Пяти глаз» – шпионской сети, включающей США, Великобританию,

Австралию и Новую Зеландию, которая, как показали разоблачения Сноудена, следит за всем населением Земли – от левых антиимпериалистов до Пекина и глав «союзных» государств как Германия.

Запрет на сотрудничество с китайскими университетами в последние пять лет последовал за такими же запретами в США. В статье Globe and Mail от 26 мая 2018 года «Как канадские деньги и исследования помогают Китаю стать сверхдержавой» рассказывалось, как канадское правительство пытается не допустить китайцев в растущие отрасли высокой технологии, к выгоде их североамериканских конкурентов.

В 2021 году канадское правительство ввело требование к ученым пройти проверку на угрозу национальной безопасности, если они получают гранты от Совета по Естественным и Инженерным Наукам по исследованиям и сотрудничеству. В феврале 2023 года это требование было расширено на все правительственные учреждения, выдающие гранты, с обещанием прекратить финансирование всех проектов с участием ученых, связанных с китайской армией и спецслужбами, то есть (по критериям Оттавы) с большинством китайских университетов.

В январе 2023 года газета Globe and Mail опубликовала две статьи с результатами «исследования предоставленных нашей газете стратегической разведывательной компанией США Strider Technologies по совместным проектам китайско-канадских исследователей, которые, как они утверждают, могут быть выгодны китайским военным.» Газета требовала покончить с такими исследованиями, опять цитируя МакКуайг-Джонстон: «НОАК не наш друг и нам не следует быть с ними партнерами».

В статье не уточнялось, что такой запрет будет выгоден тем, кто финансирует Strider Technologies, которые и предоставили «результаты исследования». Это была реклама, но замаскированная под статью. Кто оплатил «исследование»? Koch Industries, Valor Equity Partners (во главе с бывшим управляющим Теслы) и “One 9 dot ca (фирма бывшего снайпера канадской армии Глена Кована, который все время бубнит про то, что использует «точные военные методы». И, наконец, Microsoft. Те же Koch Industries вложили более 300 миллионов долларов в Mavenir, которая пытается конкурировать с Хуавей в 5G.

Но демонизация китайских ученых и фирм не просто бизнес. Антикитайская кампания – важнейшая часть подготовки канадского империализма, как и американского, к войне против Пекина. Цель этой истерии – создать поддержку этой войне и оправдать рост расходов на армию и спецслужбы. Эти расходы включают глубокую модернизацию Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) – совместную с США сеть, нацеленную на возможность победить Китай в ядерной войне.

(с) Джеймс Клейтон

https://www.wsws.org/en/articles/2023/06/16/fsih-j16.html – цинк

Страна свободной науки готовится к будущей войне за Тайвань.

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