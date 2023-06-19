Мнение: О столкновении Зеленского с реальностью… Приходится переобуваться?

Для украинского президента Владимира Зеленского, похоже, наступают «чёрные дни». Кажется, он повторил ошибку своего российского визави и тёзки, переоценив способности собственной армии, а также возможности западной военной техники. Во всяком случае, начавшееся в июне «весеннее контрнаступление» пока застопорилось на подходе к первой из трёх линий российской обороны. И на Западе, возможно, уже начинают подумывать о «плане Б» на случай отсутствия по-настоящему значимых результатов украинского натиска.

Это неплохо видно по свежим публикациям западных СМИ. Вместо победных реляций о действиях ВСУ они публикуют причины, по которым подготовленные по стандартам НАТО воины уже почти две недели топчутся где-то в «предполье».

NYT: #Россия готовилась к потенциальному контрнаступлению Украины в течение нескольких месяцев, усиливая свои укрепления, собирая оружие и беспилотники и развёртывая резервы. Ей удалось построить развитую сеть траншей, препятствий и укреплений вдоль линии соприкосновения протяженностью 900 миль. Эти укрепления замедляют наступательные операции украинской армии и создают узкие места. Между тем, Россия эффективно использовала боеприпас “Ланцет” против артиллерийских систем, лёгкой бронетехники и некоторых танков. Она провела по меньшей мере 33 атаки в этом месяце.

Российские силы, похоже, хорошо подготовлены, и президент Владимир #Путин утверждает, что боевые потери Украины «в десять раз выше». За последние несколько месяцев российская командная структура улучшилась, и генерал Валерий Герасимов возглавил общие военные действия и наступательные операции. Россия также имеет количественное превосходство в воздушной мощи и артиллерии. Впрочем, аналитики предупреждают, что пока рано делать прогнозы относительно исхода контрнаступления, поскольку украинской армии ещё лишь предстоит прорваться к российским линиям и вступить в крупномасштабные пехотные бои. Конфликт может продолжаться ещё долго.

WSJ: Контрнаступление Украины стало сложной задачей, поскольку ВСУ борются с российским превосходством в воздухе и артиллерии. После неоднозначных результатов первых атак, украинские силы взяли паузу. Минобороны Великобритании сообщило, что Россия получила тактическое преимущество на юге Украины: более 20 дополнительных вертолётов, развёрнутых в регионе, успешно стреляют ракетами дальнего радиуса по украинским целям. Однако украинские официальные лица сохраняют позитивный настрой и утверждают, что войска «добились прогресса в нескольких областях», несмотря на то, что эти успехи не представляют прямой угрозы для основных оборонительных линий России в Запорожье и Донбассе.

The Telegraph: Контрнаступление Украины может не привести к крупным успехам, а сами операции ВСУ в настоящее время находятся на стадии «разведки боем» по четырём отдельным осям наступления. Однако шансы Киева невелики, поскольку у России было много времени и ресурсов для подготовки эффективной обороны, и она имеет численное превосходство практически во всём, включая артиллерию, людей и танки. Более того, у украинцев нет превосходства в воздухе, что является критическим фактором для успешной операции.

Риск заключается в том, что европейские лидеры могут возобновить лоббирование с целью заставить Киев заключить мирный договор до конца года. Это может подорвать позиции президента Джо Байдена в Конгрессе, где есть все шансы, что республиканцы попытаются помешать дополнительному финансированию Украины. Если наступление потерпит неудачу, Западу придется всерьёз заняться вопросом о том, как расширить наступательные возможности Украины… Но если Украина с мощью Атлантического альянса за спиной не сможет одержать победу, тогда в чём смысл НАТО?

И ещё от CNN: К моменту завершения этого контрнаступления Украина может поменять свое отношение к переговорам с Россией. Об этом CNN заявили эксперты американского “Совета по международным отношениям” (Council on Foreign Relation) Ричард Хаас и Чарльз Купчан. «К тому времени, когда давно ожидавшееся украинское наступление завершится, Киев может с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путём переговоров, сделав всё возможное на поле боя и столкнувшись с растущими ограничениями как в своей живой силе, так и в зарубежной помощи», — цитирует их агентство.

По ощущениям, тональность даже самых лояльных Украине западных СМИ крупно поменялась. Чувствуются нотки растерянности и призывы умерить ожидания от ВСУ, которых ещё недавно превозносили как мужественных героев. Сомнительно, правда, что Запад откажется от военной и экономической поддержки Украины, в которую он вложился не слишком сильно финансово, но очень много репутационно. Однако возникает опасная развилка — продолжать ли эскалацию дальше, что чревато срывом в неуправляемый конфликт с применением ЯО, либо заставлять Киев становиться более реалистичным. Что для Владимира Зеленского означало бы необходимость «переобуваться на лету».

Приближается не финал, но цугцванг?

—