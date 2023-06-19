Самый стильный и модный микс лета: как сочетать несколько разных браслетов в одном образе

В жаркий сезон мы носим одежду с короткими рукавами, что позволяет нам продемонстрировать красивые браслеты. Эти украшения выводят на новый уровень даже самый простой наряд. Летом 2023 года будет модно носить несколько браслетов на одной руке. При создании такого образа важно не переусердствовать. Украшения должны занимать не более трети предплечья. При этом вы можете экспериментировать с цветами, формами и текстурами. В статье мы расскажем, как сочетать несколько разных браслетов в одном образе.

Начните с простых сочетаний

Если у вас нет большого опыта в создании миксов браслетов, то начните с простых сочетаний. Возьмите несколько изделий, которые имеют примерно одинаковую форму и размер. При этом они могут отличаться по цвету металла. Отдавайте предпочтение украшениям лаконичной формы, так как их проще сочетать. Попробуйте составить из них комбинацию.

Вы также можете приобрести несколько одинаковых браслетов и носить их на одной руке или на разных.

Поиграйте с размерами

Если вам нравятся тонкие и изящные браслеты, то попробуйте их сочетать с более массивными изделиями. Расположите крупные украшения в центре. Вокруг них разместите несколько тонких браслетов. Это придаст вашему миксу более упорядоченный вид. Дополните свой образ крупными кольцами на пальцах так, чтобы они сочетались с браслетами.

Хорошим дополнением к миксу тонких и массивных браслетов станут часы. Вы можете подобрать их под цвет украшений или создать контраст.

Миксуйте разные материалы

Микс браслетов из разных металлов всегда выглядит эффектно. Вы можете комбинировать изделия золотистых, серебряных и медных оттенков. Металлические украшения гармонично сочетаются с одеждой белого, кремового или черного цвета.

Однотонные металлические украшения также можно комбинировать с браслетами из бисера или жемчужных бусин. Такое сочетание выглядит нежно и изящно.

Если вам нравится экстравагантный образ, то скомбинируйте браслеты из благородных металлов с крупной бижутерией, винтажными или эмалированными украшениями. Такой микс особенно хорошо вписывается в стиль бохо.

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Выбирайте манжетные браслеты

Браслеты-манжеты – крупные и яркие украшения. Они подойдут любительницам смелого образа. Они станут прекрасным дополнением к вашей коллекции украшений. Эти изделия придадут вашему образу модный и стильный вид. Они подойдут как для вечернего мероприятия, так и для прогулки с друзьями.

Подбирайте манжетные браслеты таким образом, чтобы они были выполнены в одном цвете и схожем стиле. Иначе ваш образ получится избыточным и чрезмерно вычурным.

Добавьте цветные камни

Браслеты с драгоценными и полудрагоценными камнями – вечная классика. Они не выходят из моды уже несколько десятилетий.

Такие браслеты внесут в ваш образ больше красок. Сочетайте блестящие камни с матовыми. Добавьте в свой микс металлические браслеты без декора или модели с эмалированными элементами. Следите, чтобы все части комбинации гармонировали между собой по цвету.

Попробуйте бусины

Браслеты из бусин станут хитом лета 2023. Выбирайте изделия причудливых оттенков. На фото выше вы видите пример такого украшения, выполненного в бело-голубых мраморных тонах. Сочетайте яркие браслеты из цветных бусин с более сдержанными изделиями серого, черного, белого или бежевого цвета.

Если вы ищете новое хобби, то попробуйте делать браслеты из бусин своими руками. Это интересное и увлекательное занятие позволит вам создавать уникальные изделия.

Заключение

Строгих правил сочетания браслетов между собой не существует. Нужно лишь придерживаться чувства меры и не перегружать свой образ. Старайтесь, чтобы комбинация браслетов органично вписывалась в ваш стиль, а не выглядела как хаотичный набор броских аксессуаров.