 

Ночная рыбалка волков попала на видео

19.06.2023, 2:45, Новости дня
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В Северной Миннесоте ученые провели эксперимент в условиях дикой природы и установили камеру ночного видения вблизи водоема. В один момент волки сбежались к воде и начали ловко вылавливать рыбу прямо с глубины.

Ученые установили, что в пределах экосистемы GVE волки постоянно вылавливают рыбу во время нереста. Именно такая добыча оказалась для волков наиболее энергозатратной, чем, к примеру, отлов оленей или баранов. Исследователям удалось проанализировать действия волков при помощи GPS-ошейников и видеонаблюдения.

Таким образом, проведенный эксперимент помог установить, что волки легко адаптируются к альтернативным источникам добычи.


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