“Очень умный”: названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого

Этой весной стало известно об увольнении Дмитрия Диброва с Первого канала, где на протяжении долгих лет выходило в эфир шоу “Кто хочет стать миллионером?”, которое вел шоумен. Его место заняла певица Юлианна Караулова.

Но Дибров недолго сидел без работы. Он стал ведущим психологического шоу “Сессия”, участниками которого являются известные артисты. В передаче Дмитрий вместе с экспертом-психотерапевтом выявляет психологические проблемы и травмы известных артистов, изучая их творчество.

Но в Сети стали писать, что старые шоумены, как Дмитрий, уже всем надоели, и они должны дать дорогу молодым. Якобы новые лица будут лучше смотреться в передачах с такими интересными задумками. За Диброва заступился журналист, эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев.

“Можно долго говорить о том, что надо привлекать новые лица, а старые – не нужны, всем оскомину набили. Но у Дмитрия были интересные шоу, рейтинги были высокие, все их смотрели. Он интересен, он высокий профессионал. На каналах очень мало рейтинговых ведущих, а Дибров – один из них”, – сказал собеседник “Дни.ру”.

Кудрявцев заинтересовался шоу “Сессия” не только из-за оригинальной идеи, но и из-за самого Диброва. Дмитрий считает, что его тезка отлично подходит для такой передачи. Мол, 63-летний телеведущий является мудрым и эрудированным человеком.

“Он очень умный мужик, наверняка развивается, если его такая идея посетила. Идея, скорее всего, его. Может, совместная с кем-то. Но правильное лицо. Я доволен, что такие интересные персонажи возвращаются на экраны”, – добавил Кудрявцев.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу журналистки Ксении Собчак. Слова шоумена приводили “Дни.ру”.