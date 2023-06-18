“Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков”: как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью

Многие люди стремятся похудеть как можно быстрее. Им хочется улучшить фигуру перед отпуском или праздниками. Ради быстрого снижения веса они садятся на чрезмерно строгие диеты. Но в большинстве случаев этот не только не приводит к желаемому результату, но и негативно сказывается на организме. В статье мы расскажем, как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью.

Правильная и неправильная диета

Диета для похудения должна назначаться врачом-диетологом. При рекомендации того или иного рациона доктор учитывает такие факторы, как пол, возраст, образ жизни и состояние здоровья человека.

Правильный рацион для похудения содержит все необходимые питательные вещества. В нем сбалансированы пропорции белков, жиров и углеводов. Он направлен на постепенное снижение веса. Чтобы избежать повторного набора лишних килограммов, диету необходимо соблюдать всю жизнь и обязательно сочетать ее с физической активностью.

Однако некоторым людям такой путь кажется очень долгим и сложным. Они используют краткосрочные диеты с резким ограничением питательных веществ. В некоторых системах питания из меню исключаются целые группы необходимых продуктов, а иногда в ход идет и голодание. Все это приносит вред организму.

Далее мы расскажем, к каким последствиям для здоровья могут привести изнурительные диеты.

Нарушения пищеварения

Пищеварительная система страдает от изнурительных диет в первую очередь. Она привыкла регулярно принимать и перерабатывать пищу. При резких ограничениях в еде ее нормальная работа нарушается.

Это может привести к нарушениям кишечной микрофлоры, болям в желудке, запорам или диарее. Моторика кишечника становится слабой, а риск воспалительных процессов в органах пищеварения увеличивается.

Расстройства нервной системы

При экспресс-диетах организм получает мало углеводов, которые являются источником энергии. Это приводит к вялости, усталости и нарушениям концентрации внимания. У человека резко падают работоспособность и настроение. Со временем это может привести к неврозам и депрессивным расстройствам.

Снижение иммунитета

Врачи-нутрициологи предупреждают, что при строгих экспресс-диетах организм страдает от атаки вирусов, грибков и бактерий. Это связано со сбоем иммунитета, который происходит на фоне дефицита питательных веществ. Слабая работа иммунной системы может привести не только к частым простудам, но и к серьезным инфекционным воспалениям.

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Опасность для сердца

Изнурительные диеты вредят здоровью сердца. Это связано с дефицитом калия и магния, которые необходимы миокарду для нормальной работы. В результате у человека часто возникают нарушения сердечного ритма.

Также при чрезмерно строгих диетах у человека меняется картина крови. Сердце не успевает за этими изменениями, и нагрузка на него резко увеличивается. Это приводит к плохому самочувствию и аритмии.

Дефицит витаминов

При резких ограничениях в еде у человека ухудшается состояние кожи, волос и ногтей. Это связано с дефицитом витаминов. Кожа становится дряблой и тусклой, волосы ослабевают и выпадают, а ногти расслаиваются и легко ломаются.

Набор веса

Нередко изнурительные диеты приводят к обратному результату. После кратковременного снижения веса человек вновь начинает набирать лишние килограммы.

Это связано с тем, что в условиях резкого ограничения калорийности меню организм начинает запасать жиры. Кроме этого, происходит потеря мышечной массы из-за высокого расхода белков. Вместо красивой и подтянутой фигуры человек получает рыхлое и дряблое тело.

Заключение

Практически все экспресс-диеты вредят здоровью. По мнению врачей, невозможно похудеть в сжатые сроки без ущерба для организма. Поэтому лучше придерживаться долгосрочной диеты, назначенной специалистом, и сочетать ее с занятиями спортом.