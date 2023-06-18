“Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков”: как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью
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Многие люди стремятся похудеть как можно быстрее. Им хочется улучшить фигуру перед отпуском или праздниками. Ради быстрого снижения веса они садятся на чрезмерно строгие диеты. Но в большинстве случаев этот не только не приводит к желаемому результату, но и негативно сказывается на организме. В статье мы расскажем, как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью.
Правильная и неправильная диета
Диета для похудения должна назначаться врачом-диетологом. При рекомендации того или иного рациона доктор учитывает такие факторы, как пол, возраст, образ жизни и состояние здоровья человека.
Правильный рацион для похудения содержит все необходимые питательные вещества. В нем сбалансированы пропорции белков, жиров и углеводов. Он направлен на постепенное снижение веса. Чтобы избежать повторного набора лишних килограммов, диету необходимо соблюдать всю жизнь и обязательно сочетать ее с физической активностью.
Однако некоторым людям такой путь кажется очень долгим и сложным. Они используют краткосрочные диеты с резким ограничением питательных веществ. В некоторых системах питания из меню исключаются целые группы необходимых продуктов, а иногда в ход идет и голодание. Все это приносит вред организму.
Далее мы расскажем, к каким последствиям для здоровья могут привести изнурительные диеты.
Нарушения пищеварения
Пищеварительная система страдает от изнурительных диет в первую очередь. Она привыкла регулярно принимать и перерабатывать пищу. При резких ограничениях в еде ее нормальная работа нарушается.
Это может привести к нарушениям кишечной микрофлоры, болям в желудке, запорам или диарее. Моторика кишечника становится слабой, а риск воспалительных процессов в органах пищеварения увеличивается.
Расстройства нервной системы
При экспресс-диетах организм получает мало углеводов, которые являются источником энергии. Это приводит к вялости, усталости и нарушениям концентрации внимания. У человека резко падают работоспособность и настроение. Со временем это может привести к неврозам и депрессивным расстройствам.
Снижение иммунитета
Врачи-нутрициологи предупреждают, что при строгих экспресс-диетах организм страдает от атаки вирусов, грибков и бактерий. Это связано со сбоем иммунитета, который происходит на фоне дефицита питательных веществ. Слабая работа иммунной системы может привести не только к частым простудам, но и к серьезным инфекционным воспалениям.
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Опасность для сердца
Изнурительные диеты вредят здоровью сердца. Это связано с дефицитом калия и магния, которые необходимы миокарду для нормальной работы. В результате у человека часто возникают нарушения сердечного ритма.
Также при чрезмерно строгих диетах у человека меняется картина крови. Сердце не успевает за этими изменениями, и нагрузка на него резко увеличивается. Это приводит к плохому самочувствию и аритмии.
Дефицит витаминов
При резких ограничениях в еде у человека ухудшается состояние кожи, волос и ногтей. Это связано с дефицитом витаминов. Кожа становится дряблой и тусклой, волосы ослабевают и выпадают, а ногти расслаиваются и легко ломаются.
Набор веса
Нередко изнурительные диеты приводят к обратному результату. После кратковременного снижения веса человек вновь начинает набирать лишние килограммы.
Это связано с тем, что в условиях резкого ограничения калорийности меню организм начинает запасать жиры. Кроме этого, происходит потеря мышечной массы из-за высокого расхода белков. Вместо красивой и подтянутой фигуры человек получает рыхлое и дряблое тело.
Заключение
Практически все экспресс-диеты вредят здоровью. По мнению врачей, невозможно похудеть в сжатые сроки без ущерба для организма. Поэтому лучше придерживаться долгосрочной диеты, назначенной специалистом, и сочетать ее с занятиями спортом.
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