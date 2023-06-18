Еще одно модное возвращение из 90-х: как сегодня стильно носить широкие повязки на волосах

Последние несколько сезонов мода девяностых начала возвращаться в нашу жизнь. Последней из тенденций стала широкая повязка на голову. Широкая повязка делает ваш образ расслабленным и комфортным. Чтобы аксессуар не выбивался из образа, берите на заметку некоторые советы модных специалистов.

Не бойтесь миксовать

Широкая повязка на голову подходит не только для выхода в свет. Она идеально сочетается с роскошным тренчем, например, которые сейчас в моде. Сочетание повседневности и строгости делает их идеальными для выхода на улицу сразу после работы. Используйте повязку однотонного цвета, лучше черную, она подойдет к любому наряду. Вы можете создать образ вне времени с черной повязкой и бежевым тренчем. Просто и стильно. Любительницы украшений могут дополнить образ сережками в минималистичном стиле.

Тотал-лук

Если вы ориентируетесь на селебрити, вот вам отличный пример: супермодель Белла Хадид. Она выбрала для своего образа одежду в серых тонах, в том числе и повязку на голову. Толстовка, спортивные брюки, балетки и головной аксессуар в единой цветовой гамме придают собранный вид. Широкая повязка подчеркивает необычность наряда. Если вы не поклонница балетных пучков на макушке, но волосы нужно собрать – тренд вам в помощь.

Спортивный шик

Еще одна королева мировых подиумов Кендалл Дженнер тоже обожает следовать трендам. Модель много занимается спортом, поэтому аксессуар для волос приходится как нельзя кстати, превращая спортивный образ в продуманный до мелочей ансамбль. В котором можно, кстати, не только сходить в спортзал, но и показаться на вечеринке у бассейна, погулять с друзьями или поужинать с семьей. Добавьте куртку оверсайз, желательно с крупным логотипом или графикой, чтобы добавить образу изюминку. Волосы соберите назад в конский хвост, если не любите чувствовать покалывание в районе шеи от распущенных волос, и завершите образ повязкой.

Стиль 90-х

Возрождение девяностых продолжается, ну и какой образ того времени можно представить без широкой эластичной повязки на голове? Джинсы с низкой посадкой, топ с разнообразными вырезами , вот основная одежда в стиле нулевых. А широкая головная повязка, несмотря на всю ее простоту, придаст образу глубину без единой нотки вульгарности. Если вам нужен в прическе дополнительный объем, соберите передние пряди, закрепите их невидимками и сверху надевайте повязку. Выбившиеся или наэлектризованные волоски можно закрепить лаком сильной фиксации.

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Дорогу максимализму

Хотя широкие повязки на голову являются горячим трендом девяностых, ничего не запрещает вам черпать идеи и параллельно искать вдохновение в дерзких восьмидесятых при создании модной прически. Если нужно выделиться или придать образу яркий штрих, используйте повязку неонового цвета, розовую, зеленую или желтую. Если вам удастся найти аксессуар, на котором крупно изображения логотип, вам несказанно повезло. Вы поймали двух зайцев, потому что вписались в еще один вернувшийся тренд – логотипы на одежде. Кроме того, это отличная возможность “попробовать бренд”, прежде чем покупать более дорогую вещь.

Обратно в девяностые

Тренд на широкие повязки зародился в девяностых, значит, нужно обратиться у первоисточнику – фильмам, в которых модные девочки волнуются исключительно о своем наряде. Вот где нужно черпать вдохновение. Если вы заметили, то девушки девяностых носили головную широкую повязку немного небрежно, так, что впереди пряди немного выбивались. Остромодно. Стильно. Можно сочетать с вариантами спортивной одежды или кэжуал. Главное, избегать черного цвета, девяностые – это нежные цвета, принт “клетка”, избыток самодельных украшений и фенечек.