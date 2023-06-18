Рупор кремлевской пропаганды: В PsyOps у нас могут не только лишь все

Разбор от Медведева на тему вчерашней прекрасной истории с "Рыбарем". Для тех кто сразу не понял и кому требуется разжевать до состояния манной кашицы.

Это прекрасно и очень смешно.

Итак, команда Рыбаря делает совершенно левый аккаунт. Якобы одного из админов украинского пропагандистского ТГ канала "Труха".

Далее в эфире аналитической программы Рыбаря якобы случайно засветилась фейковая "переписка с админов Трухи".

Далее на Украине начинается скандал: наши-то работают на москалей! На ножи зрадников! К середине дня украинские инфоборцы наконец понимают, что их накормили дерьмом с лопаты. И с большинства сайтов или ТГ каналов, новость о том что украиские патриоты, оказывается, работают на Кремль, убирают. Ибо не хочется выглядеть идиотами.

И только российская турбопатриотическая общественность и отдельные политологи с серьёзными лицами пытаются продолжать разоблачать Рыбарей, как предателей и агентов иностранных разведок.

Собственно, говорит это, прежде всего о том, что у нас довольно плохо понимают, что такое информационно-психологические операции и инфовойна, а слово OSINT и вовсе многим кажется чем-то вроде ругательства. Причём, чем старше человек, тем труднее ему разобраться в этом. Иногда разрыв в 10-15 лет создаёт совершенно непреодолимый барьер. То есть, по ссылке, мы видим яркий пример этого.

Очевидно, что человек, или не читает украинские паблики или читает только русскоязычные украинские паблики. Либо не понимает, как украинские инфоборцы определили, что переписка поддельная. В любом случае, это показатель квалификации. С умным видом человек пишет, что "эфир Рыбаря отменили". Вообще-то, по субботам разборы Рыбаря не выходят в эфир в принципе. А информация про отмену эфира была частью все той информационной операции.

Но вот что важно: украинские аналитики, админы ТГ каналов поняли, что идёт информационная операция против них. Не буду говорить, как они догадались (и то не сразу), но есть там ряд моментов. И тем не менее, конкретно админы "Трухи" оправдывались весь день: украинский социум суров, даже если ты стал героем фейка. А вдруг ты все равно москаль? То есть информационная операция, которая внесла короткий раздор в стан противника, вполне удалось.

Наши же эксперты и политологи до сих пор так и не поняли, что сделала команда Рыбаря и ещё ряд близких каналов.

Повторю, это просто свидетельство катастрофического непонимания с их стороны, что такое PsyOps и зачем это оно всё нужно. Люди до сих пор не научились в критическое мышление.

Впрочем, чего удивительного, если у нас то и дело политики всерьёз цитируют новости "Панорамы" или посты канала "Империя очень зла". То есть, фактчекинг тоже не их конёк. Ну а иначе не публиковал бы тот же Марков фото сына Порошенко, принимающего присягу, как

фото сына Пескова.

То есть, полная цепочка выглядит так: Рыбарь делает информационный вброс, на него ведутся украинские паблики, а уже наши турбопатриоты и политологи делают выводы и грозят карами, на основе выводов в украинском инфополе.

С точки зрения PsyOps это прямо одним выстрелом двух зайцев: и противника и свою родную домашнюю, альтернативно одарённую публику.

PS последний пост с оправданием от Трухи опубликован меньше часа назад.

При том, аккаунт админа, который якобы случайно якобы "слил" Рыбарь ну очевидно фейковый. Умным сразу понятно, в чем.

https://t.me/MedvedevVesti/14514

В PsyOps и OSINT у нас могут не только лишь все. Собственно, вчерашнее наглядно показывает, почему у нас сфера частной разведки и OSINT находится в крайне зачаточном состоянии, а мечтания о "русских Стратфорах" уже более 10 лет превращаются в тыкву.

Многие просто застряли где-то в нулевых, если не раньше. Отсюда и многие вопросы по поводу нехватки квалифицированной экспертизы.

Кадров катастрофически не хватает. Готовить с нуля начали лишь в прошлом году и то в гомеопатических дозах.

В общем, очень показательная и местами смешная история.

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