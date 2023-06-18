От розового до прозрачного. Какие варианты педикюра идеальны на лето

Наступило лето, а это значит, что вы уже наверняка начали носить открытую обувь, выставляя пальчики напоказ. В связи с этим огромное значение приобретает педикюр. Поэтому важно взять на заметку некоторые эффектные цвета, которые будут актуальны в этом сезоне.

Ярко-красный

Это один из самых востребованных цветов для летнего педикюра.Как правило, красные лаки с оранжевыми оттенками хорошо смотрятся на коже с теплым оливковым оттенком, в то время как сине-красный подойдет светлой коже прохладного оттенка.

Френч

Как и маникюр, французский педикюр с каждым годом становится все популярнее. Такой нейтральный дизайн очень легко сочетать с одеждой любых цветов. К тому же френч гармонично смотрится на фоне любого оттенка кожи.

Бледно-розовый

Светло-карамельный розовый цвет был актуален в прошлом сезоне, а этим летом обретет еще большую популярность. Как и более нейтральные нюдовые оттенки, бледно-розовый – это универсальный цвет, который не слишком выделяется, но при этом выглядит чистым и отполированным.

Свежий белый

Свежий белый цвет всегда популярен летом, особенно среди жительниц очень жарких регионов. Он отлично смотрится с загаром, а также великолепно подходит к любому цвету обуви или одежды.

Нежно-голубой

Этот цвет стилисты часто рекомендуют в качестве альтернативы белого лака. Это не слишком отвлекает от основного образа, но выглядит действительно чисто и шикарно.

Неоново-розовый

Если вы хотите выразить через педикюр свою яркую натуру и творческий потенциал, обратите внимание на неоновые оттенки лаков, которые, бесспорно, будут привлекать внимание. Такой лак будет броско и выразительно смотреться на фоне белого наряда.

Прозрачный

Если вы никак не можете определиться, каким цветом накрасить ногти на ногах, беспроигрышным вариантом станет прозрачный лак. Он придаст педикюру ухоженный вид и эффектный глянцевый блеск.