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18.06.2023, 21:40, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Дагестан, Россия — В событии, которое может казаться неким безумием, но в то же время и важным моментом общественного самоопределения, жители небольшого городка в Дагестане сожгли местную баню, чтобы доказать, что они не волки.

Это незабываемое зрелище началось рано утром, когда группа местных жителей, которых почему-то обвиняли в оборотничестве, поднялась на холм над городом. Уже днём они возвели баню, куда вбежали, потом выскочили, облитые водой, и подожгли здание.

Уникальная церемония, кажется, была способом опровергнуть слухи, которые распространялись среди местного населения о том, что эта группа людей — на самом деле волки. Подобные слухи начали распространяться после того, как группа была замечена в полной луне, общаясь на удивительно волчьем диалекте.

«Мы уверены, что волки не могут зайти в баню, не говоря уже о том, чтобы поджечь её», — объяснил Хасан Магомедов, один из участников церемонии. «Это чистый символизм, наш способ сказать всему миру, что мы — люди, а не лесные звери».

Однако не все были удовлетворены этим обоснованием. «Если они не волки, почему они говорят на волчьем диалекте? Почему они вдруг решили сжечь баню? Это не типичное поведение для людей», — заявил один местный житель, который предпочел остаться анонимным.

Несмотря на то, что некоторые жители по-прежнему сомневаются в человечности участников церемонии, большинство местных жителей убеждено в том, что это было лишь живописное заявление. Кроме того, они отметили, что волки, насколько им известно, не используют банные полотенца и веники, как это было видно во время события.

Так или иначе, баня теперь обуглившаяся груда дерева

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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