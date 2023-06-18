 

“Мы с Прохором”: Волочкова и Шаляпин стали парой

18.06.2023, 21:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Они нашли друг друга как Инь и Ян, свет и пламя, надежда и любовь российского шоу-бизнеса. Балерина всея Руси и счастливый вдовец решили связать свои судьбы на одной сцене без лишних людей. Теперь официально: Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин стали парой творцов и единомышленников, чтобы дарить публике радость.

Королева шпагатов и любитель женщин старше себя объединились для проведения парного творческого вечера в Глебовском доме культуры. Только две звезды будут сиять на этом концерте — он и она.

Анастасия Волочкова обрадовала поклонников анонсом мероприятия в личном блоге. На новенькой афише блондинка грациозно прижимается к молодому партнеру, а Прохор Шаляпин обнимает ее с широкой улыбкой.

“Мы с Прохором приглашаем всех, кто в Истринском районе, на наш “Творческий вечер”, — написала Анастасия Волочкова. С легкой руки она заинтриговала россиян грядущим событием.

В комментариях парочку успели и похвалить, и поругать. “Скоро на Мальдивы дернут”, “То ли еще будет”, “Боже праведный, помоги этим людям с мозгами”, “Вы прекрасно смотритесь!” — отреагировал народ. Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин получили свою порцию славы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ

19.06 / Шведы всё чаще испытывают стресс на фоне роста финансовых трудностей

19.06 / Ночная рыбалка волков попала на видео

18.06 / “А ведь какая красотка была”: сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось

18.06 / “Ходили на прогулку”: мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу

18.06 / Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой

18.06 / “Это новая реальность”: Боярская поделилась большой радостью

18.06 / “Случилось”: 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо

18.06 / Их отправляют на убой — Скотт Риттер раскритиковал подготовку украинцев США и их союзниками

18.06 / “Запах мочи”: дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика