 

Кардиолог Ландмессер заявил, что люди с хроническим воспалением могут быть подвержены риску сердечного приступа

18.06.2023, 21:15, Разное
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Кардиолог Ульф Ландмессер считает, что контроль артериального давления поможет предотвратить сердечный приступ. В интервью врач пояснил о факторах, которые могут повысить риск сердечного приступа.

Кардиолог Ульф Ландмессер считает, что контроль артериального давления поможет предотвратить сердечный приступ. В интервью врач пояснил о факторах, которые могут повысить риск сердечного приступа.

Так, вероятность сердечного приступа выше у людей с хроническим воспалением, они в большей степени подвержены риску сердечных приступов. Врач также отметил, что внезапные изменения артериального давления, гипертония и уровень холестерина, а также негативный семейный анамнез могут увеличить риск сердечного приступа.

Ульф Ландмессер добавил, что для того, чтобы избежать сердечных приступов, важно знать об этих показателях и контролировать уровень сахара, холестерина и маркеры воспаления в крови. Необходимо регулярно проходить медицинские осмотры и обследования, особенно после 40 лет.


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