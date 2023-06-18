Мнение: Три сверхдержавы, минусы жизни в США и бойкот американцев из-за России

1. В США признали, что мир стал многополярным. Более того, высокопоставленный американский генерал заявил, что помимо США сверхдержавами являются Китай и Россия (ссылка):



В нынешнем многополярном мире существуют не менее трех сверхдержав, в их числе Россия, США и Китай, это становится все более очевидным. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время выступления перед выпускниками в Национальном университете обороны (NDU). <…>

Милли считает, что США оставались единственной сверхдержавой после распада СССР, но это изменилось. «Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — заявил он.

В ближайшие десятилетия мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами», полагает Милли. Некоторые государства играют все более значительную роль в собственных регионах, продолжил он, через некоторое время они тоже станут претендовать на статус сверхдержав.

«Три [сверхдержавы] — это намного сложнее, чем две [сверхдержавы]», — добавил генерал (цитата по ТАСС).

Россия и вправду является сверхдержавой в военном, географическом и энергетическом смысле. Наши ракетно-ядерные силы могут быстро нанести неприемлемый ущерб любой стране мира, обратив её крупнейшие города в радиоактивный пепел. Наша география обеспечивает нам колоссальные запасы природных ресурсов и уникальное положение на карте мира, с широчайшими возможностями для торговли, транзита и международной дипломатии. Наша энергетическая отрасль (добыча и переработка углеводородов, гидроэнергетика, атом) является одной из крупнейших в мире, от нашего энергетического экспорта и наших ядерных и иных технологий зависит благополучие всего человечества.

Но, к сожалению, Россия не дотягивает ни до гигантского Китая, ни до более скромных США по таким важным вещам, как размер населения и связанный с ним размер экономики.

Безусловно, мы играем исключительно важную роль в мире, в рамках нашего союза с Китаем: мы удачно дополняем Китай в тех областях, где он относительно слаб по сравнению с США. Но без союза с Китаем, который является не только важнейшим покупателем наших товаров, но и поставщиком нужных нам техники и технологий, едва ли мы смогли бы успешно противостоять агрессивной американской внешней политике.

С нашей стороны было бы огромной ошибкой включаться в соревнование, чтобы сражаться за лидерство с Китаем и с США. Такое соревнование быстро истощило бы наши ресурсы, не дав при этом никаких значимых призов.

2. Было время, когда считалось нормальным завидовать звёздным спортсменам, надолго уехавшим выступать в США, а то и вовсе переселившимся туда. Мол, теперь у них там шикарная жизнь, не то что в «немытой России». Сейчас, однако, подобные настроения практически сошли на нет. Да и сами наши спортсмены, приезжающие в США, откровенно рассказывают не только о плюсах, но и о минусах (ссылка):



Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о минусах жизни в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал большое количество бомжей и мусора главной проблемой страны. «Нью-Йорк — вообще свалка», — заявил он. При этом Немков подчеркнул, что ему понравились климат и природа в Лос-Анджелесе и Майами.

В ноябре 2021 года Немков сравнил цены в России и США. По его словам, еда в Америке стоит гораздо дороже. Боец рассказал, что в клубе «Александр Невский» в Старом Осколе, где он тренировался, стоимость обеда составляла около 100 рублей.

3. Американцы, как всегда, жульничают. Они ввели против России санкции и заставили европейцев поступить также. Однако некоторые крупные американские компании и бренды остались на российском рынке и продолжают здесь зарабатывать. У европейского бизнеса, который весьма серьёзно пострадал от разрыва отношений с Россией, подобная ситуация вызывает возмущение (ссылка):

Десятки скандинавских компаний отказались работать с американским производителем продуктов Mondelez International из-за его деятельности в России. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Mondelez отказалась покидать российский рынок, в связи с чем крупные скандинавские компании объявили ей бойкот. В их числе оказались авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация.

По информации агентства, Mondelez, имеющая сильное присутствие в Норвегии, обратилась к правительству страны, чтобы защитить свой бизнес.

Американская компания Mondelez International занимается производством и продажей кондитерских изделий, снеков и напитков. В России она известна по шоколадкам Alpen Gold, Milka и Toblerone, а также по жвачке Dirol, леденцам Halls и другим товарам.

Всё же скандинавы — удивительные сволочи. Готовы изо всех сил вредить России даже себе в убыток, когда их не принуждают к этому сверху. Что же, посмотрим, как они будут спорить со своими хозяевами. Предполагаю, что бойкот Норвежской футбольной ассоциации американцы воспримут со смехом.