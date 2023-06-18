Не поплывет и не размажется: как придать стойкость своему макияжу в летнюю жару

Лето – прекрасное время для ярких и смелых образов, но и большое испытание для нашего макияжа. Высокая температура, влажность, пот и солнце могут испортить любой мейкап, если не учесть некоторые нюансы. Как сделать так, чтобы ваш макияж выдержал все летние испытания и оставался свежим и красивым? Полезные лайфхаки помогут вам придать стойкость своему мейкапу в жаркое время года.

Правильно готовьте кожу

Первый и самый важный шаг – это правильная подготовка кожи к нанесению макияжа. Чтобы ваш мейкап держался дольше, нужно ухаживать за дермой и подбирать подходящие средства для ее очищения, увлажнения и защиты.

Начните с тщательного очищения кожи от загрязнений, излишков кожного жира и остатков косметики. Для этого используйте гель или пенку для умывания, подходящие для вашего лица. Избегайте агрессивных средств, которые могут пересушивать или раздражать кожу. После умывания протрите лицо тоником или лосьоном, чтобы восстановить pH-баланс кожи и удалить остатки моющего средства. Продолжите уход за кожей с помощью увлажняющего крема или эмульсии. Выбирайте легкие и нежирные текстуры, которые не будут забивать поры и создавать эффект маски на лице. Увлажняющее средство поможет поддержать гидробаланс кожи и предотвратить ее пересыхание под воздействием жары и солнца. Дайте крему полностью впитаться, прежде чем переходить к следующему этапу. Не забывайте о защите от ультрафиолетового излучения, которое может нанести дерме серьезный вред. Используйте солнцезащитный крем или спрей с SPF-фактором не ниже 30. Наносите его на лицо и шею за 15-20 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2-3 часа. Солнцезащитный крем не только предотвратит появление пигментации, морщин и других признаков фотостарения, но и поможет вашему макияжу держаться лучше.

Правильная основа – залог успеха

Основа для макияжа – это средство, которое вы используете для выравнивания тона кожи и скрытия ее недостатков. В летний период важно выбирать базу не только по цвету и типу кожи, но и по степени стойкости и устойчивости к внешним факторам.

Отдавайте предпочтение тональным средствам с легкой и невесомой текстурой, которые не будут тяжело ложиться на кожу и создавать эффект маски. Лучше всего подойдут тональные кремы, BB- или CC-кремы с увлажняющими и защитными свойствами. Они не только выравнивают тон кожи, но и ухаживают за ней, предотвращая ее пересыхание и раздражение. Обратите внимание на тональные средства с длительным эффектом, которые обещают стойкость до 12-24 часов. Такие продукты содержат специальные полимеры, которые образуют на коже тонкую пленку, устойчивую к поту, влаге и трению. Они помогут вашему макияжу выдержать жару и сохранить свежесть на протяжении всего дня. Избегайте тональных средств с блестящим или перламутровым финишем, которые могут подчеркнуть жирный блеск кожи и расширенные поры. Лучше выбирайте матовые или полуматовые текстуры, которые контролируют выработку кожного жира и придают коже бархатистость.

Используйте мультитаскеры

Так называются средства, которые выполняют несколько функций одновременно. Эти средства считаются новинкой в мире косметики и помогают экономить время и деньги, а также уменьшить количество продуктов в вашей косметичке.

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Мультитаскеры могут быть разных типов: ВВ-кремы, СС-кремы, тинты, стики, палетки и т. д. Наносите их так же, как и обычные, но учитывайте, что они могут иметь разную интенсивность или финиш в зависимости от зоны применения.

Наносите макияж правильно

То, как вы наносите его на лицо, тоже влияет на его стойкость и качество.

Существуют некоторые правила и хитрости, которые помогут вам сделать ваш мейкап более устойчивым к жаре и поту.

Обязательно используйте базу под макияж или праймер. Это специальное средство, которое наносится на кожу перед тональным кремом или пудрой. База под макияж помогает выровнять поверхность кожи, скрыть поры и мелкие неровности, а также улучшить сцепление между кожей и тональным средством. Благодаря этому ваш макияж будет держаться дольше и не будет скатываться или стираться в жару. Наносите тональное средство тонким слоем и хорошо растушевывайте его по краям. Покрывайте только на те зоны, которые склонны к жирности: лоб, нос, подбородок. Избегайте пудры на сухих участках кожи, таких как щеки или веки, чтобы не подчеркнуть шелушение или морщины.

Адаптируйте макияж глаз и губ к летним условиям

Макияж глаз и губ также требует особого внимания в летний период.

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Чтобы он не растекался, не осыпался и не тускнел под воздействием жары и пота, нужно выбирать правильные продукты и техники нанесения:

Для макияжа глаз используйте базу под тени или кремовые тени. База под тени поможет усилить цвет и стойкость, а также предотвратить скатывание в складках век. Кремовые тени имеют более плотную и стойкую текстуру, чем сухие, и не осыпаются в течение дня. Выбирайте тени с матовым или сатиновым финишем, избегайте блестящих или перламутровых составов, которые могут выглядеть неестественно на загорелой коже. Делая подводку глаз, отдавайте предпочтение жидким или гелевым средствам, которые обладают высокой стойкостью и не размазываются. Избегайте карандашей для глаз, которые могут растекаться или оставлять следы на верхнем веке. При использовании туши для ресниц отдавайте предпочтение водостойким формулам, которые не будут оставлять следов на веках или под глазами. Водостойкая тушь поможет сохранить изгиб и объем ресниц даже при контакте с водой или потом. Для макияжа губ используйте стойкие помады или блески для губ. Такая косметика имеет высокую пигментацию и долго держится на губах, не смазываясь или не стираясь.

Используйте фиксатор для макияжа

Это жидкое средство, которое распыляется на лицо после нанесения мейкапа. Спрей для закрепления макияжа создает на коже тонкую защитную пленку, которая предотвращает растекание, скатывание или стирание косметики. Кроме того, он может придать лицу дополнительное сияние, увлажнение или освежение. Выбирайте спрей для закрепления макияжа в соответствии с вашим типом кожи и желаемым эффектом.

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Обновляйте макияж по необходимости

Обновление макияжа – это процесс корректировки или добавления средств в течение дня, чтобы поддерживать свежесть и красоту макияжа. Он помогает избежать блеклости, размазывания или скатывания мейкапа.

Всегда носите с собой зеркальце, чтобы контролировать свой вид и замечать возможные проблемы. Например, если вы заметили, что кожа начала блестеть, то промокните лицо бумажными салфетками, которые поглотят излишки жира и влаги, а затем слегка припудрите проблемные зоны. Если видите, что тушь или подводка начали оставлять следы на веках или под глазами, аккуратно удалите их с помощью ватного диска или палочки, смоченных в мицеллярной воде или тонике. Что касается помады, то ее летом обновлять не стоит. Если состав размазался, лучше снять старый слой и нанести свежий.

Не забываем о гигиене и безопасности

Летом косметика подвергается большему риску загрязнения и порчи из-за высокой температуры, влажности и пота. Чтобы избежать неприятных последствий, таких как раздражение, аллергия или инфекция кожи, нужно соблюдать правила гигиены и безопасности при использовании косметических продуктов.

Храните косметику в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Следите за сроками годности и не используйте просроченные продукты. Используйте чистые инструменты для нанесения косметики, такие как кисти, спонжи, пуфы или аппликаторы. Перед каждым использованием протирайте их спиртовыми или антибактериальными салфетками, а раз в неделю мойте их мыльной водой или специальными средствами для очистки кистей.

Заключение

Макияж – это отличный способ выразить свою индивидуальность и подчеркнуть красоту. Но, чтобы он не портил настроение в летнюю жару, нужно знать несколько простых и эффективных способов его использования, которые помогут придать стойкость мейкапу и избежать неприятных сюрпризов.