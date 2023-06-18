Лимоны для Близнецов, клубника для Весов: идеи летнего маникюра для каждого знака зодиака
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Лето – это прекрасное время, когда яркие цвета и оригинальные узоры выходят на первый план как в одежде, так и в нейл арте. Если вы не знаете, как именно украсить свои ноготки, изучите подборку идей по гороскопу.
Овен
Нейл-арт в красно-белую клетку заставит ностальгировать и вдохновит повторить приятные моменты, пережитые в прошлом.
Телец
В душе представители этого знака – романтики. Поэтому оформление ноготков должно быть соответствующим.
Близнецы
Лимон – это фрукт, космически связанный с Близнецами, так же как и яркий желтый цвет. Такой маникюр освежит мысли и вдохновит на гениальные идеи.
Рак
Этот нежный знак выберет красивую лавандовую основу с яркими пастельными цветами.
Лев
Яркий головокружительный дизайн привлечет к вам внимание, которого вы так жаждете.
Дева
Простой и скромный цветочный дизайн идеально подходит для земных и практичных знаков зодиака. Это универсальный нейл-арт, который модно носить “и в пир, и в мир”.
Весы (главное фото)
Весы любят сладкую жизнь. И нет ничего слаще французского маникюра с клубникой. Это утолит их жажду летних флюидов.
Скорпион
Неоновые ногти с художественным акцентом заставят Скорпиона почувствовать себя в центре внимания.
Стрелец
Представителям этого знака нравятся образы, объединяющие разные энергии в один заряд. Это нужно учитывать, выбирая маникюр.
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Козерог
Козероги тяготеют к современности. Поэтому этим детом они будут выбирать богатые декадентские образы. Пышные цвета придадут их ногтям кричащий выразительный вид.
Водолей
Этому знаку понравится космический образ. Цвета омбре соблазнят и вдохновят уникальный и свободолюбивый воздушный знак на большие риски в течение жаркого летнего периода.
Рыбы
Романтичному знаку понравится маникюр на темной основе с вкраплениями золота. Это усилит чувственную интуицию может даже вдохновить их пойти на свидание.
Смотреть комментарии → Комментариев нет