 

Лимоны для Близнецов, клубника для Весов: идеи летнего маникюра для каждого знака зодиака

18.06.2023, 20:30, Разное
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Лето – это прекрасное время, когда яркие цвета и оригинальные узоры выходят на первый план как в одежде, так и в нейл арте. Если вы не знаете, как именно украсить свои ноготки, изучите подборку идей по гороскопу.

Овен

Нейл-арт в красно-белую клетку заставит ностальгировать и вдохновит повторить приятные моменты, пережитые в прошлом.

Телец

В душе представители этого знака – романтики. Поэтому оформление ноготков должно быть соответствующим.

Близнецы

Лимон – это фрукт, космически связанный с Близнецами, так же как и яркий желтый цвет. Такой маникюр освежит мысли и вдохновит на гениальные идеи.

Рак

Этот нежный знак выберет красивую лавандовую основу с яркими пастельными цветами.

Лев

Яркий головокружительный дизайн привлечет к вам внимание, которого вы так жаждете.

Дева

Простой и скромный цветочный дизайн идеально подходит для земных и практичных знаков зодиака. Это универсальный нейл-арт, который модно носить “и в пир, и в мир”.

Весы (главное фото)

Весы любят сладкую жизнь. И нет ничего слаще французского маникюра с клубникой. Это утолит их жажду летних флюидов.

Скорпион

Неоновые ногти с художественным акцентом заставят Скорпиона почувствовать себя в центре внимания.

Стрелец

Представителям этого знака нравятся образы, объединяющие разные энергии в один заряд. Это нужно учитывать, выбирая маникюр.

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Козерог

Козероги тяготеют к современности. Поэтому этим детом они будут выбирать богатые декадентские образы. Пышные цвета придадут их ногтям кричащий выразительный вид.

Водолей

Этому знаку понравится космический образ. Цвета омбре соблазнят и вдохновят уникальный и свободолюбивый воздушный знак на большие риски в течение жаркого летнего периода.

Рыбы

Романтичному знаку понравится маникюр на темной основе с вкраплениями золота. Это усилит чувственную интуицию может даже вдохновить их пойти на свидание.


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