Мнение: Семья и судьба

Дикая история. Семь человек. В один день. Без войны. Без вины. Погибли на пожаре….

В деревне Саитово Тукаевского района Татарстана произошла трагедия.

В 13:17 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме с пристроем, в котором жили восемь человек, из которых четверо – дети.

Из горящего дома выбралась только мать детишек. Все остальные – погибли.

Не понимаю, как можно было погибнуть в доме, который загорелся средь бела дня? Почему выбратьсяизгорящего дома смогла толькоженщина? Может, окна были заколочены? А через дверь не смогли выйти, потому что она была подперта снаружи?

Или это просто судьба?

Фотография отсюда

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