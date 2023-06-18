Мнение: Семья и судьба
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Дикая история. Семь человек. В один день. Без войны. Без вины. Погибли на пожаре….
В деревне Саитово Тукаевского района Татарстана произошла трагедия.
В 13:17 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме с пристроем, в котором жили восемь человек, из которых четверо – дети.
Из горящего дома выбралась только мать детишек. Все остальные – погибли.
Не понимаю, как можно было погибнуть в доме, который загорелся средь бела дня? Почему выбратьсяизгорящего дома смогла толькоженщина? Может, окна были заколочены? А через дверь не смогли выйти, потому что она была подперта снаружи?
Или это просто судьба?
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет