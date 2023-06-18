Популярный блогер подписал крупнейший контракт в истории

New York Times сообщает, что Феликс Ленгьел (также известный как xQc) подписал контракт на 100 миллионов долларов с потоковым сервисом Kick. Двухлетний контракт предусматривает, что ему будет выплачено 70 миллионов долларов или 100 миллионов долларов при выполнении дополнительных условий.

Ленгьел может продолжать вещание на Twitch и своем собственном канале. Блогер, в свою очередь, заявил, что сосредоточит свои усилия на Kick, где он ожидает большей свободы от модераторов и меньшего стресса.

Феликс Ленгьел, один из самых популярных стримеров Twitch, имеет более 11 000 000 подписчиков, включая 40 000 платных аккаунтов.

Kick, стриминговая платформа для геймеров и создателей видео, обещает минимальное вмешательство в их работу. Она также взимает небольшую комиссию (5%), в то время как Twitch берет со стримеров 50%. Kick также не банит пользователей, совершающих ошибки, что является еще одним отличием от Twitch.