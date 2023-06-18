Рупор кремлевской пропаганды: Рассказы о чемпионах мира

Отличный цикл "Рассказы о чемпионах мира" посвященный чемпионам мира по шахматам. Рассказывает гроссмейстер Сергей Шипов.

1. Вильгельм Стейниц (Австрия)

2. Эммануил Ласкер (Германия)

3. Хосе-Рауль Капабланка (Куба)

4. Александр Алехин (Россия)

5. Михаил Ботвинник (СССР)

PS. Ботвинник на меня в свое время достаточно сильно повлиял не только в шахматном плане (позиционную игру я изучал именно по творчеству Ботвинника), но и в жизненном – его околошахматные аналитические работы, причем не только посвященные шахматам, были страсть как хороши.

PS2. На заглавной фотографии сразу три шахматных титана – Капабланка, Ботвинник и Ласкер.

—