 

Рупор кремлевской пропаганды: Рассказы о чемпионах мира

18.06.2023, 19:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отличный цикл "Рассказы о чемпионах мира" посвященный чемпионам мира по шахматам. Рассказывает гроссмейстер Сергей Шипов.

1. Вильгельм Стейниц (Австрия)

2. Эммануил Ласкер (Германия)

3. Хосе-Рауль Капабланка (Куба)

4. Александр Алехин (Россия)

5. Михаил Ботвинник (СССР)

PS. Ботвинник на меня в свое время достаточно сильно повлиял не только в шахматном плане (позиционную игру я изучал именно по творчеству Ботвинника), но и в жизненном – его околошахматные аналитические работы, причем не только посвященные шахматам, были страсть как хороши.

PS2. На заглавной фотографии сразу три шахматных титана – Капабланка, Ботвинник и Ласкер.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / На озере Лох-Несс турист заснял большое темное пятно, которое двигалось, словно под водой плыло что-то огромное

19.06 / Исследования инопланетных технологий в США: правда или обман?

19.06 / ООН: Россия пока не обеспечила гуманитарный доступ в районы, пострадавшие от наводнения

19.06 / В Самаре на заводе «Запретный плод» по производству мемов произошел взрыв

19.06 / “Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором” – почему брак артистов развалился

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Канадские спецслужбы заставили университеты прекратить совместные исследования с китайскими учеными

19.06 / Мнение: О столкновении Зеленского с реальностью… Приходится переобуваться?

19.06 / Самый стильный и модный микс лета: как сочетать несколько разных браслетов в одном образе

19.06 / “Очень умный”: названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого

18.06 / “Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков”: как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика