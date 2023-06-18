Мнение: Статусное потребление на ПМЭФ, удвоение МРОТ и снижение бедности в России



1. Мы с Кримсональтером обсуждаем на заседании Клуба Зелёной Свиньи европейский путь, который, кажется, выбрала уже Россия, и статусное потребление на ПМЭФ. Под «европейским путём» мы имеем в виду построение чего-то типа старой доброй ФРГ 1980-х, но, разумеется, без западной повесточки и без тёплых отношений с Западом.

Конкретно к посту я прикрепил фрагмент про ПМЭФ. Выпуск целиком, равно как и остальные наши выпуски, которые выходят каждое воскресенье, можно посмотреть на Спонсоре.

2. В России в последние пару лет стремительно растёт размер МРОТ – минимального размера оплаты труда. К конце десятилетия наш президент планирует МРОТ удвоить (ссылка):



Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России резко вырастет. Он будет проиндексирован на 18,5 процента и составит 19 242 рубля.

К 2030 году МРОТ в России удвоится.

Путин также подчеркнул, что России необходимо добиться увеличения минимального размера труда как минимум вдвое — это подтолкнет вверх заработные платы по стране в целом. «Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 миллионов человек, если быть точным — 4,8 миллиона», — заверил президент.

В начале текущего года индексация МРОТ уже проводилась — он вырос на 6,3 процента и сейчас равен 16 242 рублям. В 2022 году показатель повышали дважды — в общей сложности почти на 20 процентов.

С учётом того, что в этом году и в ближайшие несколько лет ожидается не слишком высокая инфляция, повышение МРОТ и вправду должно весьма позитивно сказаться на работниках с невысокими доходами. Кроме того, от величины МРОТ иногда зависит расчёт более высоких зарплат. Также по МРОТ определяется величина ряда социальных пособий.

Причин повышения МРОТ несколько. Во-первых, наша экономика стала крепче, теперь мы можем себе это позволить.

Во-вторых, с демографией у нас дела обстоят не очень: потенциальных молодых работников уже много лет рождается куда меньше, чем хотелось бы, а завозить мигрантов для покрытия дефицита трудовой силы наши власти не слишком торопятся (в силу особенностей текущей международной ситуации и критического отношения общества к этой теме). Чтобы привлекать на работу местное население, которое уже кое-как устроено в жизни и работать за низкую зарплату не желает, приходится поднимать размер оплаты труда.

Впрочем, как показывает опыт, повышение МРОТ создаёт безработицу: если условный вахтёр может принести пользы на 10 тысяч, ему не будут платить 20 тысяч. Его или не примут на работу вовсе, заменив автоматикой, например, или примут, но будут платить деньги в конверте. Всё это на опыте Европы уже изучено очень хорошо.

Возможно, власти надеются, что перевод людей на пластиковые карточки и развитие систем анализа позволит Налоговой успешно бороться с чёрным налом и подпольной занятостью. Если так, то следствием повышения МРОТ станет усиление конкуренции на рынке труда: найти работу будет сложнее, и люди будут выкладываться в свои 8 часов куда как сильнее, чем сейчас. Это, опять-таки, то, что мы наблюдаем в Европе и в США.

Главным плюсом, однако, станет одобрение обывателей, так как для обывателя совершенно неочевидна элементарная мысль: каким бы ни был официальный МРОТ, если у тебя вообще нет работы, то твой размер оплаты совершенно легально составляет ноль рублей.

3. На фоне роста зарплат и пособий в России снижается бедность. Никакие санкции Запада оказались не в состоянии этому помешать. Однако до целевых показателей всё ещё довольно далеко (ссылка):

В первом квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 19,6 миллиона человек или до 13,5 процента от всего населения страны, говорят данные Росстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель сократился на 0,8 процентных пункта. С января по март число россиян, чей доход был ниже черты бедности, составляло 20,9 миллиона человек, сообщили в службе.

«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных доходов», — приводят «Ведомости» комментарий представителя Росстата. <…>

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 2017 по 2022 год количество бедных россиян уменьшилось на 3,6 миллиона человек. Власти объясняют этот результат активными мерами поддержки государства и доведением доходов до уровня прожиточного минимума. При этом целевой уровень бедности в 2023-м году составляет 10,1 процента.