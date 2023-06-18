Мнение: О компромиссе русских и совести… Так почему же «не стыдно»?

Очень многое в поведении и мнении русских, не сбежавших из России, объясняет одна компромиссная формула, весьма популярная. Мол, «#Россия начала специальную военную операцию, но в формат “войны” её перевела именно #Украина, а Запад и вовсе превратил заурядный конфликт в экзистенциальную битву, по итогам которой “останется только один”». Дальше следует вполне логичное — «Да, Я/Мы против насилия и войн, но сейчас нам не оставляют выбора».

Ну и за что тут должно быть «стыдно»?

Не сказать, чтобы эта конструкция возникла совсем уж на пустом месте. И «вражеские» планы относительно России хорошо известны, и западные политики нет-нет, да и ляпнут что-то такое, отчего русские даже за рубежом напрягаются — про оставшихся в России даже и говорить нечего. Опять же, навязывание тезиса о «коллективной ответственности», дискриминация российских спортсменов, культ «отмены» русской культуры — всё это средним россиянином ощущается как всеобщая враждебность и, соответственно, личная опасность.

А когда включается самый древний человеческий — точнее даже, животный — инстинкт, борьба за выживание, тут уже не до совести и рефлексии, верно? Пока есть силы, надо драться — иначе сомнут и раздавят. А с путиными потом разберёмся.

Такова, образно говоря, базовая схема, по которой за 480 дней «украинского кризиса» многие и многие из тех, кто с самого начала не поддерживали, теперь перешли в «группу поддержки». Не такую громкую и яростную, как турбопатриоты, грозящие ядерной бомбой направо и налево, а также требующие «вбомбить противника в каменный век», но всё же не склонную соглашаться на полную и безоговорочную капитуляцию прекращение конфликта на условиях Киева и Запада. А потому выступающую за продолжение банкета спецоперации как минимум до тех пор, пока не будет предложен «хороший компромисс» без унижений и репараций (о нём как-нибудь отдельной заметкой). И с точки зрения среднего русского человека всё это звучит логично и даже как бы примирительно. А потому — снова: за что тут должно быть «стыдно»?

Хотя, конечно, в этой «логике» полно изъянов.

Приведёте хотя бы главные, на ваш взгляд?

И #опрос — куда ж тут без него.

View Poll: стыд

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