Певец Шаман рассказал, как передумал изгонять Путина и полюбил Россию

Певец Шаман (Ярослав

Дронов) рассказал журналистам, как оставил в прошлом мысли об оппозиционной деятельности и перешёл на сторону патриотов. Музыкант отказался

от деструктивных идей благодаря помощи психиатров и профессиональных врачей в

одной из московских психлечебниц.

Ранее Шаман

неоднократно объявлял «походы на Кремль» из Якутии. Эти акции широко освещались в СМИ и обычно заканчивались арестами и принудительным лечением. После этого мысли об изгнании Путина оставляли его на несколько

месяцев, однако потом всякий раз наступал рецидив.

Только благодаря усилиям специалистов московской психиатрической больницы им. Н.А.

Алексеева, Дронов смог изменить свою жизнь и даже написал патриотическую песню «Я

русский».

«Раньше злые духи

шептали мне крамольные мысли, – говорит Шаман. – Теперь же меня вылечили,

спасибо врачам. В голове моей теперь звучат голоса только патриотических

русских духов. В них – звон гуслей и журчание речек, шелест берёзок и запах

свежего кваса. Я – русский, моя родина – Россия, мой дом – Москва. Наш

президент самый лучший, а если кого-то и нужно изгонять, так это Байдена и его марионеток».

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