В Ростов-на-Дону ввели новый вид похмелья

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Очередной сенсационный сюжет поражает Ростов-на-Дону: городские власти объявили о введении нового вида похмелья, которое назвали «магнитное». Это уникальное и абсурдное явление вызывает не только раздражительность, головную боль и сухость во рту, но и необычную аттракцию металлических предметов к телу страдающего.

Согласно официальному сообщению, заместитель мэра Ростова-на-Дону по вопросам здравоохранения, Валерий Сергеев, объяснил, что новый вид похмелья вызван уникальной комбинацией местного алкоголя и магнитных бурь, которые стали все более частыми в регионе.

«Это звучит невероятно, но наше исследование показывает, что люди, испытывающие ‘магнитное похмелье’, становятся буквально магнитами для металлических предметов», — заявил Сергеев. «Мы еще не до конца понимаем, как работает этот процесс, но уже работаем над созданием противоядия».

Местные жители делились своими историями о том, как они просыпались после бурного вечера и обнаруживали, что к ним прилипли различные металлические предметы, от монет и ключей до кухонных принадлежностей и даже небольших автомобилей.

«Я проснулся, и на мне было шесть ложек, два ножа и горсть мелочи. Я подумал, что это просто странный сон», — рассказал местный житель, Игорь Леонтьев.

Исследователи из Ростовского университета собираются провести серию экспериментов для изучения этого странного явления. Они надеются определить, какая комбинация алкогольных напитков вызывает «магнитное похмелье», и как можно уменьшить его последствия.

В то время как некоторые считают, что это все — только маркетинговый трюк местного производителя водки, другие принимают меры предосторожности и начинают покупать напитки только из стеклянных бутылок, чтобы избежать возможного контакта с металлом.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие, хотя некоторые из них уже начали использовать свои новые «магнитные» способности для развлечения. Известный местный комик, Григорий Распутин, уже выложил в Instagram видео, где он использует свое «магнитное похмелье», чтобы прилепить к себе бутылки пива и стаканы.

Тем временем местные предприниматели уже начали извлекать выгоду из этой ситуации. Одно из кафе в центре города уже предложило специальное меню «для магнитных людей», где все блюда и напитки подаются без металлических столовых приборов. Более того, в магазинах появились специальные «антимагнитные» средства, обещающие избавить от странного похмелья.

Но наука не остается в стороне. Как сообщил в интервью главный биофизик Ростовского университета, профессор Дмитрий Миронов, ученые начали активно изучать новый вид похмелья.

«Мы изучаем образцы крови людей, страдающих от ‘магнитного похмелья’, и надеемся выяснить, что именно вызывает это состояние. Возможно, это поможет нам создать новые лекарства, которые смогут помочь людям бороться с обычным похмельем», — сказал он.

Независимо от того, что дальше принесет «магнитное похмелье», одно уже становится очевидным: Ростов-на-Дону в очередной раз показывает, что никогда не перестает удивлять.

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