Новый смартфон Xiaomi возглавил список лучших телефонов в своем ценовом диапазоне

Редакция Gizchina составила рейтинг лучших смартфонов июня, которые стоят менее 500 долларов (41,8 тыс. рублей).

Первое место занял Poco F5 Pro, новый смартфон на базе Snapdragon 8+ Gen 1. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2K. В устройстве используются три камеры: 64-мегапиксельная камера основного блока, ультраширокоугольная камера на 8 мегапикселей и макромодуль с разрешением 2 мегапикселя. Аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает проводную зарядку на 67 Вт и беспроводную зарядку до 30 Вт.

Следующий смартфон – Realme GT Neo5, китайский вариант телефона GT3, доступный на мировом рынке. Субфлагман отличается уникальным дизайном, 6,74-дюймовым экраном AMOLED с частотой 144 Гц и чипом Snapdragon Gen1. Характеристики камеры включают 50 МП сенсор, оптическую стабилизацию и сверхширокоугольную камеру 8 МП. Также предусмотрена микросъемка 2 МП. Доступны две версии GT Neo5 – версия с аккумулятором на 5 000 мАч и зарядкой на 150 Вт, а также версия с аккумулятором на 4 600 мАч и зарядкой на рекордные 240 Вт.

Xiaomi Civi 3 занял третье место. Он имеет уникальный дизайн, AMOLED-дисплей 6,55 дюймов и процессор MediaTek 8200 Ultra. В нем установлены 50-мегапиксельная камера с ультраширокоугольным сенсором, 2-мегапиксельный макромодуль и 8-мегапиксельный сенсор. Аккумулятор емкостью 4 500 мАч поддерживает быструю зарядку на 67 Вт.

Poco F5 с Snapdragon 7+ Gen 2 и iQOO NEO8 с Snapdragon 8+ Gen 1 заняли четвертое и пятое места соответственно.