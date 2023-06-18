 

“Случилось”: 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо

18.06.2023, 17:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В личном блоге возлюбленной юмориста появилась радостная весть. Неожиданно Татьяна Брухунова решила затронуть интригующие стороны личной жизни по просьбе поклонников. Аудитория молодой модницы заметно расширилась с тех пор, как Евгений Петросян официально представил ее женой. Когда у супругов родился сын, фанаты стали еще активнее.

Так, 34-летняя жена комика рассказала, что в мужчинах ценит надежное плечо, умение держать слово и чувство юмора. По ее словам, хуже скучного мужчины может быть только жадный. Но самый впечатляющий ответ она дала на другую тему. “В поездке по святым местам с вами произошло что-то чудесное?” — спросили пассию Евгения Петросяна.

Оказалось, что Татьяна Брухунова давно скрывала нечто волшебное, а в ее жизни настала особенная пора. Возлюбленная комедианта не стала особо откровенничать, вызвав еще больше подозрений. Кто-то даже предположил, что Евгений Петросян снова станет папой на восьмом десятке лет.

“Сейчас я проживаю важный для меня период. И оно чудесно. Конкретно в эту поездку чудес со мной не случалось. А вот месяц назад в Ипатьевском монастыре в Костроме маленькое чудо случилось. Но это не для соц. сетей”, – таинственно ответила Татьяна Брухунова.

Напомним, общего сына юмориста и его молодой жены нарекли Ваганом. Евгений Петросян решил дать имя мальчику в честь своего отца, а Татьяна Брухунова поддержала идею. Родители ласково называют ребенка Вагашей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Шведы всё чаще испытывают стресс на фоне роста финансовых трудностей

19.06 / Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ

19.06 / Ночная рыбалка волков попала на видео

18.06 / “Мы с Прохором”: Волочкова и Шаляпин стали парой

18.06 / “А ведь какая красотка была”: сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось

18.06 / “Ходили на прогулку”: мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу

18.06 / Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой

18.06 / “Это новая реальность”: Боярская поделилась большой радостью

18.06 / Их отправляют на убой — Скотт Риттер раскритиковал подготовку украинцев США и их союзниками

18.06 / “Запах мочи”: дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика