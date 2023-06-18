“Случилось”: 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо

В личном блоге возлюбленной юмориста появилась радостная весть. Неожиданно Татьяна Брухунова решила затронуть интригующие стороны личной жизни по просьбе поклонников. Аудитория молодой модницы заметно расширилась с тех пор, как Евгений Петросян официально представил ее женой. Когда у супругов родился сын, фанаты стали еще активнее.

Так, 34-летняя жена комика рассказала, что в мужчинах ценит надежное плечо, умение держать слово и чувство юмора. По ее словам, хуже скучного мужчины может быть только жадный. Но самый впечатляющий ответ она дала на другую тему. “В поездке по святым местам с вами произошло что-то чудесное?” — спросили пассию Евгения Петросяна.

Оказалось, что Татьяна Брухунова давно скрывала нечто волшебное, а в ее жизни настала особенная пора. Возлюбленная комедианта не стала особо откровенничать, вызвав еще больше подозрений. Кто-то даже предположил, что Евгений Петросян снова станет папой на восьмом десятке лет.

“Сейчас я проживаю важный для меня период. И оно чудесно. Конкретно в эту поездку чудес со мной не случалось. А вот месяц назад в Ипатьевском монастыре в Костроме маленькое чудо случилось. Но это не для соц. сетей”, – таинственно ответила Татьяна Брухунова.

Напомним, общего сына юмориста и его молодой жены нарекли Ваганом. Евгений Петросян решил дать имя мальчику в честь своего отца, а Татьяна Брухунова поддержала идею. Родители ласково называют ребенка Вагашей.