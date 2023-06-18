Chery открыла прием заказов на новый седан Arrizo 8 в России

Китайская компания Chery объявила о начале продаж нового седана Chery Arrizo 8.

Также покупатели могут оформить предварительный заказ на автомобиль в России, однако необходимо вступить в клуб поклонников вышеуказанной модели. Приобрести на отечественном рынке новый седан Arrizo 8 можно в трех комплектациях, которые оцениваются от 3,4 до 3,55 млн рублей. В базовой версии установили 1,6-литровый двигатель на 186 л.с. мощности. Автомобиль получил семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

Кроме того, новинка обладает цифровой приборной панелью, шесть подушками безопасности, крупным мультимедийным экраном, беспроводной зарядкой для смартфонов и некоторыми другими продвинутыми опциями.