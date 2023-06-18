В Китае появится новый кроссовер Chevrolet Equinoх

В Сети опубликовали первые снимки нового кроссовера Chevrolet Equinoх, который существенно превосходит предшественника по габаритам.

Новинка обладает прямыми линиями кузова, благодаря чему выглядит объемнее и просторнее. Покупателям доступны комплектации с колесными дисками на 17 и 19 дюймов. Кроме того, под капотом нового полноразмерного кроссовера Chevrolet Equinoх установили 1,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 173 л.с.

Эксперты констатировали, что автомобиль обзавелся более вместительным багажником. Пока разработчики не указывают на остальные характеристики, как и засекреченными остаются сроки презентации и поступления паркетника Chevrolet Equinoх в свободную продажу.