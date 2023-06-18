«Не хотим как на Украине»: израильтяне решили больше не выбирать себе президентом еврея
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По данным
соцопроса, проведённого Израильстатом, 71% жителей
страны считают, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины привело к
катастрофическим последствиям для этого государства. Они намерены голосовать за
нееврейского кандидата на следующих выборах.
«У меня остались
знакомые в Киеве, – рассказывает уроженец Тель-Авива Михаил Вайсбурд. – Я у
них спросил: почему у вас всё это происходит? Они говорят, что это потому, что
у них президент еврей. И тут я задумался. Всякий раз, когда мы выбирали
президентом еврея, нас обстреливали ракетами. Больше я на это не поведусь».
Подобного мнения
придерживаются многие израильтяне. Некоторые из них, правда, пытались отрицать
принадлежность Зеленского к еврейскому народу, утверждая, что он является не
часть этого народа, а его позором. Однако их аргументы были опровергнуты
официальным заявлением Белого дома, в котором национальность украинского лидера
была подтверждена.
По данным
соцопросов, в случае, если израильтяне на следующих выборах откажутся
голосовать за евреев, президентом страны может стать русский националист Максим
Кац.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет