 

«Не хотим как на Украине»: израильтяне решили больше не выбирать себе президентом еврея

18.06.2023, 17:33, Разное
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По данным
соцопроса, проведённого Израильстатом, 71% жителей
страны считают, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины привело к
катастрофическим последствиям для этого государства. Они намерены голосовать за
нееврейского кандидата на следующих выборах.

«У меня остались
знакомые в Киеве, – рассказывает уроженец Тель-Авива Михаил Вайсбурд. – Я у
них спросил: почему у вас всё это происходит? Они говорят, что это потому, что
у них президент еврей. И тут я задумался. Всякий раз, когда мы выбирали
президентом еврея, нас обстреливали ракетами. Больше я на это не поведусь».

Подобного мнения
придерживаются многие израильтяне. Некоторые из них, правда, пытались отрицать
принадлежность Зеленского к еврейскому народу, утверждая, что он является не
часть этого народа, а его позором. Однако их аргументы были опровергнуты
официальным заявлением Белого дома, в котором национальность украинского лидера
была подтверждена.

По данным
соцопросов, в случае, если израильтяне на следующих выборах откажутся
голосовать за евреев, президентом страны может стать русский националист Максим
Кац.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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