«Не хотим как на Украине»: израильтяне решили больше не выбирать себе президентом еврея

По данным

соцопроса, проведённого Израильстатом, 71% жителей

страны считают, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины привело к

катастрофическим последствиям для этого государства. Они намерены голосовать за

нееврейского кандидата на следующих выборах.

«У меня остались

знакомые в Киеве, – рассказывает уроженец Тель-Авива Михаил Вайсбурд. – Я у

них спросил: почему у вас всё это происходит? Они говорят, что это потому, что

у них президент еврей. И тут я задумался. Всякий раз, когда мы выбирали

президентом еврея, нас обстреливали ракетами. Больше я на это не поведусь».

Подобного мнения

придерживаются многие израильтяне. Некоторые из них, правда, пытались отрицать

принадлежность Зеленского к еврейскому народу, утверждая, что он является не

часть этого народа, а его позором. Однако их аргументы были опровергнуты

официальным заявлением Белого дома, в котором национальность украинского лидера

была подтверждена.

По данным

соцопросов, в случае, если израильтяне на следующих выборах откажутся

голосовать за евреев, президентом страны может стать русский националист Максим

Кац.

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