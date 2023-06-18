 

Туристка рассказала о ценах и ситуации в Крыму

18.06.2023, 17:18, Разное
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Туристка, побывавшая в Крыму, впервые пояснила о ценах и условиях на всем полуострове. Об этом рассказал туристический портал Турпром.

Женщина в целом осталась довольна своей поездкой на полуостров. Также она оценила меры безопасности, которые были предприняты властями. Пейзажи полуострова также понравились ей.

Туристка остановилась в населенном пункте Новый Свет – это отличное место для проживания и отдыха, здесь есть все, что может понадобиться. Цена была также приемлемой – две тысячи рублей в сутки.

Блогершу поразили пляж и набережная. Так, шезлонг можно снять на весь день за 200 рублей. Прогулка на катере по трем бухтам стоит 700 рублей, а на некоторые экскурсии можно пройти бесплатно. Но другие, такие как, например, поездка из Судака в Симферополь, стоит 300 рублей. За билет на посещение Генуэзской крепости в Судаке берут 250 рублей.

Туристка также отметила доступность общественного транспорта в целом и такси в частности. Несмотря на то, что жительница получила удовольствие от поездки, в конце она была измотана.


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