В РФ запустили продажи новых кроссоверов Infiniti QX60 по цене от 6,2 млн рублей

Новый кроссовер Infiniti QX60 теперь стало возможным приобрести на российском рынке.

Речь идет о последнем поколении, которое доступно у дилеров в Новосибирске. Кроме того, под капотом Infiniti QX60 установили 3,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 299 л.с. мощности. Автомобиль получил автоматическую трансмиссию и систему полного привода. В данной модификации стоимость нового кроссовера Infiniti QX60 достигает 6,2 млн рублей. Модель разработана исключительно для рынка США.

Автомобиль получил кожаный салон, трехзонный климат-контроль, панорамный люк. В данной комплектации цена новинки достигает 8 миллионов рублей. Также следует отметить светодиодную оптику, увеличенные колесные диски.