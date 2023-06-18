 

Телефоны Xiaomi могут остаться без обновления прошивки

18.06.2023, 16:00, Разное
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Порядка 40 смартфонов могут не обновиться до новой прошивки MIUI 15, которая должна быть выпущена осенью 2023 года. Об этом рассказал портал Xiaomiui.

Эксперты ожидают, что Xiaomi прекратит обновлять популярные устройства, такие как Redmi Note 9 и Redmi 9, а также Redmi 10X, Poco M2 и другие “старые” устройства компании.

Редакция Xiaomiui также предоставила небольшой список телефонов, которые точно получат новую прошивку. Среди них флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10T, Poco X3, Redmi Note 10 и Redmi A1, а также смартфон Redmi 10. Возможно, некоторые из них останутся с MIUI 14MIUI – фирменной прошивкой Xiaomis на базе Android. Эта оболочка используется в смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi.

MIUI 14 – это актуальная версия прошивки, которая была представлена Xiaomi в Китае в декабре 2022 года.


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