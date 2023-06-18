Видеокарта RTX 4000 от Colorful побила мировой рекорд в известном бенчмарке

Фанату с ником Cens удалось увеличить частоту процессора на флагманской видеокарте Colorful iGame RTX 4090 LAB до 3930 МГц. Об этом пишет Videocardz.

Предыдущий рекорд был установлен в мае 2023 года энтузиастом, который первоначально зафиксировал показатель в 3,93 ГГц. Cens протестировал видеокарту на бенчмарке GPUPI 3.3.3, и она оказался самым быстрым среди остальных – 46,383 секунды. Несмотря на то, что этот тест не является лучшим для определения производительности видеокарты, он все же демонстрирует потенциал, которым обладает Colorfuls iGame RTX LAB.

Видеокарта Colorful iGame RTX LAB была представлена в марте 2023 года. Этот графический адаптер использует флагманский чип AD102, который имеет 16384 ядра CUDA. Он также оснащен 24 ГБ видеопамяти GDDR6X. Базовая частота GPU видеокарты составляет 2625 МГц. Таким образом энтузиаст разогнал видеокарту еще на 1,3 ГГц.