 

Их отправляют на убой — Скотт Риттер раскритиковал подготовку украинцев США и их союзниками

18.06.2023, 15:40, Новости дня
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Преступной халатностью назвал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер учебную подготовку украинцев в подразделениях армии США и их союзников. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что сроки обучения крайне малы и за это время подготовить неопытных людей к ведению боя просто невозможно. В результате их отправляют просто на верную гибель.

МАРК МИЛЛИ, генерал армии США: Сейчас более 6 тысяч украинцев проходят военную подготовку на 40 различных объектах по 75 программам в 33 странах. С начала войны США провели подготовку более 11 тысяч украинцев. Сейчас проходит подготовка трёх батальонов: танкового и двух батальонов территориальной обороны. Всего за время текущей операции международными усилиями было обучено почти 60 тысяч украинских солдат.

СКОТ РИТТЕР: Генерал Милли знает, что… Возьмём, например, морских пехотинцев. Они проходят начальную военную подготовку, индивидуальную подготовку по освоению определённого вооружения. Мы отправляем их в (учебные. — ИноТВ) подразделения морской пехоты, где они могут обучаться ещё до года. Но прежде чем отправить их в боевые условия, мы проводим полугодовое обучение, чтобы они считались достаточно подготовленными для участия в боях.

Шесть месяцев мы готовим высококвалифицированных морских пехотинцев. И теперь мы берём ребят, призванных в марте этого года, мы отправляем их на обучение на пару недель, отправляем их Германию на месяц для прохождения общевойсковой подготовки. Они не понимают, что делают. Они максимально некомпетентны, и мы это видим. Они храбры  не будем даже пытаться сомневаться в храбрости и решительности украинских солдат, — но они пытаются сделать то, чего сделать попросту не могут. Общевойсковой бой  это крайне сложно. Даже морпехи что-то делают не так, любой может ошибиться, потому что это сложно.

Скажу так: если мы представим, что это контрнаступление Америки, у Америки столько погибших, тогда было бы проведено заседание конгресса и генералу Милли пришлось бы отвечать, рассказывать, почему не было должной подготовки. Он бы предстал перед трибуналом за преступную халатность. Потому что то, что он сделал, привело к… Мы знаем, что подготовка была недостаточна — и их всё равно отправили в бой. Генерал Милли лжец, преступник. Он заслуживает суда.

И я искренне надеюсь, что украинцы, когда это всё закончится, подадут против него иск в Международный уголовный суд. Потому что украинских солдат направляют против российских вооружённых сил, давая им снаряжение, которым они пользоваться не умеют, рассказывая о военных тактиках, которые они не способны применить. Это не работает. Как минимум нужно обеспечить элементарное прикрытие с воздуха. Его нет, русские просто массово уничтожают этих солдат на подступах к линии фронта. Вертолёты. Вы знаете, сколько вертолётов в самых горячих точках столкновения украинцы сбили? Ноль! Значит, у них нет систем ПВО, потому что РФ их разбила.

Это убийства! Массовые убийства!

Дата выхода в эфир 15 июня 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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