В России амнистируют валютных спекулянтов

По просьбе финансовых властей парламентарии разработали законопроект, стимулирующий более свободное хождение иностранной валюты в России. В первом пункте документа отменяется уголовная ответственность за валютные спекуляции, а уже отбывающие наказание граждане будут амнистированы.

Ещё одна новелла документа заключается в введении пятилетнего моратория на налоговые проверки в отношении лиц и организаций, занимающихся обменом валюты. В свою очередь, государственным организациям разрешать закупать валюту вне биржи. По мнению финансового регулятора, такие меры поспособствуют укреплению рубля и своевременному притоку денежных средств в бюджет.

«Сегодня поступления валюты в казну происходят неравномерно из-за санкций и осложнившейся логистики. В то же время на руках у населения находится 90 миллиардов долларов – это треть конфискованных у нас активов. У Центробанка появляется больше пространства для финансового маневра», – заявил замглавы ЦБ Олег Игнатьев.

Для безопасности граждан, продающих валюту финрегулятору, все операции останутся анонимными и смогут проходить без документа о проведении транзакции. Так менялы смогут избежать западных санкций.

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