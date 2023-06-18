 

Собянин поручил поджечь Москву до основания

18.06.2023, 15:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В рамках своего нового революционного проекта градостроительства, мэр Москвы Сергей Собянин заявил сегодня, что Москва должна быть полностью сожжена и заново создана с нуля. Это шокирующее заявление вызвало ожесточенные дебаты и возмущение в обществе, но Собянин настаивает на том, что такой радикальный подход откроет двери к лучшему будущему для столицы.

Развитие: По словам Собянина, сжигание Москвы до основания позволит избавиться от устаревших структур, проблем с инфраструктурой и дорожным движением, а также создать идеальную городскую среду для будущих поколений. Он подчеркнул, что это не просто акт разрушения, а возможность начать с чистого листа и построить Москву, соответствующую современным стандартам и требованиям.

Собянин утверждает, что новая Москва будет воплощать передовые технологии, экологическую устойчивость и концепцию смарт-города. План включает в себя использование новейших материалов, разработку инновационной инфраструктуры и создание эффективной системы управления городом.

Реакция общества: После заявления Собянина социальные сети заполнились разнообразными комментариями. Многие пользователи выразили свое недоумение и возмущение по поводу такого радикального предложения, считая его абсурдным и безрассудным. Однако, были и те, кто поддержал идею мэра, утверждая, что это может быть шансом для реализации уникальных градостроительных концепций и обновления столицы.

Собянин, несмотря на критику, уверен, что его план принесет огромную пользу Москве в долгосрочной перспективе. Поджигание Москвы пока остается лишь эксцентричной идеей мэра, но ее дальнейшая судьба и возможное влияние на город остаются открытыми вопросами.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / На озере Лох-Несс турист заснял большое темное пятно, которое двигалось, словно под водой плыло что-то огромное

19.06 / Исследования инопланетных технологий в США: правда или обман?

19.06 / ООН: Россия пока не обеспечила гуманитарный доступ в районы, пострадавшие от наводнения

19.06 / В Самаре на заводе «Запретный плод» по производству мемов произошел взрыв

19.06 / “Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором” – почему брак артистов развалился

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Канадские спецслужбы заставили университеты прекратить совместные исследования с китайскими учеными

19.06 / Мнение: О столкновении Зеленского с реальностью… Приходится переобуваться?

19.06 / Самый стильный и модный микс лета: как сочетать несколько разных браслетов в одном образе

19.06 / “Очень умный”: названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого

18.06 / “Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков”: как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика