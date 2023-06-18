 

“У меня никого не было до Ляйсан”: интимная тайна Павла Воли

18.06.2023, 15:05, Новости дня
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Юморист чаще шутит, чем делится откровениями, поэтому беседа с психологом Надеждой Стрелец приятно удивила поклонников. Павел Воля поведал о самом сокровенном и волнительном в своей жизни.

Как выяснилось, комик начинал свой путь в шоу-бизнесе совсем не легко. В начале нулевых
Павел Воля
не имел постоянной работы и даже не мог позволить себе снять квартиру в Москве.

Однако артист не сдавался и продолжал строить карьеру вопреки трудностям. Он участвовал в различных шоу, в том числе Comedy Club, где проявил незаурядные способности и смекалку. Публике откликнулось творчество, поэтому Павел Воля сейчас является одним из самых популярных комиков в России.

Юморист рассказал Надежде Стрелец о способах управлять своим временем и работать в режиме многозадачности. Он также поделился своими планами и посекретничал о развитии новых проектов, которые скоро появятся на экранах.

Но особый интерес вызвал пикантный вопрос психолога об отношениях комика с женой — Ляйсан Утяшевой. Артисту пришлось рассказать о прошлых романтических связях. “У меня никого не было до Ляйсан. Это все были не отношения. Настоящая любовь у меня сейчас”, – выдал интимную тайну Павел Воля.


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