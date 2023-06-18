В РФ запустили продажи нового кроссовера Geely Atlas Pro по цене от 2,13 млн рублей

Новый китайский паркетник Geely Atlas Pro получил более доступный ценник на российском рынке.

Это напрямую связано с началом продаж более продвинутой модели. Приобрести новинку можно по цене около 2,4 млн рублей. Под капотом кроссовера установили 1,5-литровый агрегат, который выдает 150 л.с. мощности. Также новинка получила автоматическую трансмиссию. В базовом исполнении Geely Atlas Pro имеет агрегат на 177 л.с. В новой комплектации предусмотрели исключительно передний привод.

Приобрести новую модель можно будет по цене до 2,8 млн рублей, в зависимости от комплектации. Кроме того, при использовании автокредита или программы трейд-ин цена на кроссовер может снизиться до 2,1 миллиона рублей.