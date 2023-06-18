Эксперт ЦНИИ эпидемиологии Лебедев пояснил, что в колодезной воде могут содержаться нитраты из удобрений

Важно строить колодцы подальше от садов, так как нитраты легко впитываются в почву и вызывают отравление. Это особенно вредно для детей.

Михаил Лебедев, руководитель Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора и ведущий специалист Группы научно-информационного обеспечения, заявил, что большинство вегетарианцев используют колодезную воду без проверки на нитраты, которые легко впитываются в почву и передаются в воду, если скважина находится рядом с посевами.

Обычные методы фильтрации и очистки не способны устранить это загрязнение.

Эксперты отметили, что избыточное количество любого элемента, например, железа, фтора, натрия, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы снизить риск для здоровья, связанный с колодезной водой, колодцы не следует располагать рядом с туалетами, выгребными ямами или другими дренажными системами. Также важно регулярно осматривать и чистить колодцы. Перед употреблением воды из них, ее необходимо прокипятить или использовать специальные фильтры.