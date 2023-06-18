DM – деньги от продажи «Челси» могут так и не попасть к пострадавшим от украинского конфликта

Как пишет Daily Mail, когда Роман Абрамович продал свой футбольный клуб «Челси» год назад, он выразил пожелание, чтобы вырученные деньги отправились на помощь пострадавшим от конфликта РФ и Украины по обе стороны границы. Но британские власти не хотят, чтобы они даже частично пошли россиянам. Поэтому сумма в размере £2,3 миллиардов до сих пор остаётся замороженной.



AP

Газета Daily Mail сообщает, что £2,3 млрд, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем более года назад, возможно, и в этом году не дойдут «до жертв войны РФ с Украиной», а возможно, и вовсе к ним не попадут.

Абрамович был вынужден продать «Челси» в прошлом году, зная, что его ждут санкции. Клуб купил американский миллиардер Тодд Боли. Во время продажи в пресс-службе Абрамовича заявили, что он «хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд пострадавших по обе стороны конфликта между Россией и Украиной».

И до сих пор эти деньги остаются на замороженном банковском счёте в Великобритании, принадлежащем компании Fordstam, которую контролирует Абрамович. А Министерство иностранных дел Великобритании ещё не дало зелёный свет на перевод денег.

При этом по принятым правилам направить эти деньги можно будет исключительно на украинские гуманитарные цели. А Роман Абрамович хочет, чтобы «существенная часть денег досталась России, а точнее россиянам, пострадавшим от конфликта». Но, как пишет Daily Mail, «ни правительство Великобритании, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против России».

Автор статьи удивляется, что, хотя Абрамович сам находится под санкциями, от него нужно согласие на распределение денег, которое он не даёт, поскольку хочет, чтобы они пошли не только украинцам, но и россиянам. Источники издания в Мнистерстве иностранных дел Великобритании подтвердили, что это так.

И госсекретарь Джеймс Клеверли заявил на прошлой неделе, что не может гарантировать, что деньги смогут быть отправлены до летних каникул правительства, с которых оно вернётся в сентябре. Клеверли сказал: «Мы хотим убедиться, что деньги пойдут исключительно тем получателям, к которым они должны пойти. Мне нужна полная уверенность, что это так».

По информации автора статьи в Daily Mail, в фонде сначала надеялись, что деньги будут переведены ещё прошлым летом, потом — в январе, а теперь — хотя бы в конце года к зиме.

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