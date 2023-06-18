 

“Отвезли на скорой помощи”: как жена Газманова стала жертвой зависимости

18.06.2023, 13:45, Новости дня
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Порой, чтобы не оказаться на грани, нужно просто знать меру. Однако правило это соблюдают не все, вот и Марина Газманова не удержалась. Многие даже не подозревали, что у нее есть деликатная проблема, ведь Олег Газманов о таком распространяться не привык.

Стало известно, что Марина стала жертвой пищевой зависимости, которая отразилась на здоровье. Однажды женщина чересчур увлеклась земляникой, жадно поглотив содержимое целой банки.

“Отвезли на скорой помощи”, — вспомнила о печальном событии звезда в своем блоге. Похоже, не уследил за своей суженой Олег Газманов, но все завершилось благополучно. Правда, необузданная страсть к любимой еде все же не прошла.

“Невозможно сдержаться, впиваешь ртом в окружность банки и пытаешься выловить языком общую ягодную массу без разбора… Этот процесс не остановить, пока не покажется дно…” — пояснила свои ощущения Марина в личном блоге.

Жена певца добавила, что при запахе земляники ее глаза “подкатываются от оргазмического желания”. Такие душещипательные откровения обескуражили подписчиков звезды. От комментария не удержался и сам Олег Газманов. По словам артиста, из-за публикации супруги он невольно накопил “полный рот слюней”.


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