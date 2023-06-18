В Санкт-Петербурге представили новый седан Lada Aura

Отечественная компания АвтоВАЗ презентовала на ПМЭФ новую модель седана под названием Lada Aura.

Параллельно публике продемонстрировали и ряд других новинок отечественного автопрома. Что касается нового седана, то его позиционирует в качестве модели повышенного комфорта. Существенное обновление коснулось шумоизоляции, подлокотников из кожи, а также установки качественной аудиосистемы. Под капотом Lada Aura установили 1,8-литровый бензиновый мотор, который выдает 122 л.с. мощности.

Новинка получила также автоматическую коробку передач. Пока производитель не раскрывает остальных параметров, однако предполагается, что модель будет продаваться на рынке по цене свыше 2 миллионов рублей.