Афганский постпред в ООН пригрозил взорвать штаб-квартиру Организации, если она не исключит правительство его страны из списка террористов

Постоянный представитель Афганистана при Организации Объединённых Наций Шариф бен Бахрам заявил, что взорвёт штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, если власти его страны в ближайшее время не будут исключены из списка террористических организаций. По его словам, Запад проявляет «чудовищное неуважение к афганскому народу».

Бен Бахрам известен тем, что в прошлом году стал первым дипломатом, которому разрешили проходить в зал заседаний ООН с автоматом Калашникова – оружие признали частью афганского национального костюма. Затем он неоднократно попадал в дипломатические скандалы: требовал от американских представителей немедленно начать платить ему репарации, обозвал израильского атташе Симона Шапиро «евреем», случайно выбросил рыбный обед шведского дипломата, назвав его «протухшим дерьмом» под аплодисменты ряда представителей других стран.

Сейчас, по словам афганского представителя, наступило время «сурового возмездия» за ошибочное внесение нынешних лидеров Афганистана и его самого в перечень международных террористов. Если в ближайшее время ООН не исправит эту ошибку, бен Бахрам пригрозил «взорвать тут всё к шайтановой бабушке». Генсек Антониу Гутерреш в ответ заявил, что бо́льшая часть штаб-квартиры давно сдаётся под итальянские пиццерии и допустил, что итало-американцы «могут захотеть провести серьёзный разговор с сеньором Бахрамом и разъяснить ему границы его прав и интересов».

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