 

Михаил Боярский пошел на серьезный шаг ради Луппиан

18.06.2023, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лариса Луппиан и звезда отечественной эстрады Михаил Боярский за свою жизнь воспитали двух наследников, которые подарили звездной паре четырех внуков. Тем не менее оказалось, что в семье не все так гладко, как все думали.

Луппиан утверждала, что на протяжении четырех лет Боярский морочил ей голову. Она переживала, что избранник не мог определиться. Она поставила Боярскому ультиматум “брак или разлука”. Он согласился, но жительница в итоге пожалела.

«Мужчина должен покорить женщину. А у нас именно я его завоевала и поэтому за это очень сильно поплатилась. Для чего? Избаловала его: он и чаю себе не нальет, ничего», – заявила Луппиан.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Исследования инопланетных технологий в США: правда или обман?

19.06 / ООН: Россия пока не обеспечила гуманитарный доступ в районы, пострадавшие от наводнения

19.06 / В Самаре на заводе «Запретный плод» по производству мемов произошел взрыв

19.06 / “Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором”: почему брак артистов развалился

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Канадские спецслужбы заставили университеты прекратить совместные исследования с китайскими учеными

19.06 / Мнение: О столкновении Зеленского с реальностью… Приходится переобуваться?

19.06 / Самый стильный и модный микс лета: как сочетать несколько разных браслетов в одном образе

19.06 / “Очень умный”: названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого

18.06 / “Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков”: как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью

18.06 / Еще одно модное возвращение из 90-х: как сегодня стильно носить широкие повязки на волосах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика