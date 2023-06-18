Михаил Боярский пошел на серьезный шаг ради Луппиан

Лариса Луппиан и звезда отечественной эстрады Михаил Боярский за свою жизнь воспитали двух наследников, которые подарили звездной паре четырех внуков. Тем не менее оказалось, что в семье не все так гладко, как все думали.

Луппиан утверждала, что на протяжении четырех лет Боярский морочил ей голову. Она переживала, что избранник не мог определиться. Она поставила Боярскому ультиматум “брак или разлука”. Он согласился, но жительница в итоге пожалела.

«Мужчина должен покорить женщину. А у нас именно я его завоевала и поэтому за это очень сильно поплатилась. Для чего? Избаловала его: он и чаю себе не нальет, ничего», – заявила Луппиан.