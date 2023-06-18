 

Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом

18.06.2023, 12:25, Новости дня
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Семейное положение знаменитой артистки вызывает немало вопросов. В 2021 году певица Азиза выскочила замуж за итальянца Алессандро Лорте, который на 20 лет моложе. Когда звезда объявила о браке на телешоу, мужчина вошел в образ скандалиста, которого успели и массово осудить, и окрестить альфонсом.

Наконец, после череды громких супружеских проблем певица Азиза снова привлекла внимание общественности. Дизайнер Аника Керимова рассказала, что певица Азиза отменила венчание с мужем, которое ранее планировала провести в мае-июне 2023 года.

Несколько месяцев назад артистка говорила, что обдумала наряд для таинства и заручилась поддержкой Аники. Однако, по словам модельера, о пошиве платья для торжества речи пока не идет, поскольку певица Азиза венчаться не торопится.

Почему планы изменились — до сих пор загадка, ведь звездная жена итальянца хранит молчание. Керимова намекнула, что эстрадная дива заговорит о личной жизни немного позже. Пока у артистки якобы другие приоритеты, среди которых целительство. Даже гастроли она будто бы поставила на паузу, а намерена выступать только на корпоративах.

Аника заверила: сейчас певица Азиза счастлива, преобразилась и усовершенствовала фигуру. Никакой конкретики о брачных узах журналисты, увы, не дождались.


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