 

“Спим под разными одеялами”: жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга

18.06.2023, 12:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народный артист России Иван Краско пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола даже в глубокой старости. Несмотря на проблемы со здоровьем и плохое зрение, седовласый интриган появляется в компании молодых красавиц.

В 84 года он женился на 24-летней Наталье Шевель, выдержав немало косых взглядов и унизительных суждений. Любви до гроба у пары не случилось, дело дошло до развода, но и горевать Иван Краско не стал. Да и незачем, ведь женского внимания у него до сих пор в избытке.

Недавно выяснилось, что развлекает яркого пенсионера молодая подруга. Сиделкой назвать ее сложно, раз полноценной оплаты за помощь и совместный досуг она якобы не получает. Жизнь 92-летнего Ивана Краско скрасила 28-летняя Дарья Пашкова. Девушка заявила, что пытается восполнить дефицит любви со стороны отца и деда, ухаживая за артистом.

Пашкова уверяет: отношения с актером строятся на дружбе. Но Иван Краско, похоже, сразу не сдался. Однажды артист приревновал подругу к другому мужчине, с которым она также проводит время.

Сама Дарья категорически отрицает возможность романа с возрастным подопечным, так как сексуальное влечение к нему отсутствует. “Мы спим под разными одеялами, и у меня вообще ничего не екает”, — выдала девушка. Так что Иван Краско вряд ли может претендовать на очередную свадьбу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Шведы всё чаще испытывают стресс на фоне роста финансовых трудностей

19.06 / Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ

19.06 / Ночная рыбалка волков попала на видео

18.06 / “Мы с Прохором”: Волочкова и Шаляпин стали парой

18.06 / “А ведь какая красотка была”: сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось

18.06 / “Ходили на прогулку”: мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу

18.06 / Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой

18.06 / “Это новая реальность”: Боярская поделилась большой радостью

18.06 / “Случилось”: 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо

18.06 / Их отправляют на убой — Скотт Риттер раскритиковал подготовку украинцев США и их союзниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика