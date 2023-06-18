 

WhatsApp начнет работать в виртуальной реальности

18.06.2023, 12:05, Разное
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Разработчики WhatsApp планируют включить авторизацию через гарнитуру VR компании Meta (запрещена в РФ за экстремизм). Об этом рассказал портал WABetaInfo.

Источники утверждают, что в бета-версии 2.23.13.6 WhatsApp для Android есть упоминание о привязке текущего аккаунта мессенджера к наушникам Meta Quest в режиме компаньона. Однако нововведение пока находится на стадии разработки и еще не проверено энтузиастами.

Неизвестно, как WhatsApp будет подключаться к гарнитуре VR. Список подобных девайсов, совместимых с режимом VR в Messenger, также не раскрыт. Ожидается, что в ближайшей перспективе нововведение будет протестировано.

Ранее WhatsApp добавил возможность подключения к мессенджеру через смарт-очки Ray-Ban Stories. Пользователи могли отправлять сообщения, совершать звонки и даже прослушивать их. WhatsApp также позволяет использовать несколько учетных записей на одном устройстве.


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